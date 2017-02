Zavedení pouze dvou sazeb DPH, snížení odvodů na sociální a zdravotní pojištění, to jsou návrhy ODS, které prý prospějí pracovnímu trhu.

„To jsou návrhy moderní daňové politiky. Plány ČSSD jdou ale úplně opačným směrem. Ještě více chce danit úspěšné, odrazovat lidi od práce a dál komplikovat daňový systém. Pro Českou republiku jsou návrhy ČSSD škodlivé,” uvedl Fiala.

Vláda v čele s ČSSD jen vymýšlí, jak ještě víc zdanit a kontrolovat občany i firmy. Daňový systém je potřeba zjednodušit a stabilizovat. — Petr Fiala (@P_Fiala) 14. února 2017

Podle ekonomického experta ODS Skopečka je to šílenost, která odradí zahraniční investory. Návrh ČSSD podle něj způsobí zdražení produktů a služeb, jako jsou energie nebo bankovní poplatky, takže do eráru přispějí zase koncoví spotřebitelé.

„Na rozdíl od ČSSD nechceme trestat aktivitu a úspěch občanů a firem, a podbízet se tak voličům sázkou na závist. Návrhy na zavedení sektorových daní jsou pak úplnou šíleností. Jejich schválení by odradilo potencionální investory od investic v ČR a především by sektorová daň vedla ke zdražení produktů a služeb, jako jsou energie či bankovní služby, pro konečné spotřebitele,” uvedl Skopeček s tím, že ČSSD je uvězněná v nemoderním socialismu pro minulé století.

Kalousek: Zvýšení daní zaplatí klienti bank



Stejný názor má i předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Zdanění bank podle něj dopadne na koncové spotřebitele.

„Vyšší daňovou zátěž promítnou banky do ceny bankovních poplatků, takže to zaplatí občané České republiky. Zejména obtížné to bude pro malé a střední podnikatele,“ řekl Kalousek Novinkám.

Tento způsob podle něj pouze zajistí vyšší ceny pro lidi, ale nezabrání odlivu kapitálu z České republiky.

„Je potřeba vytvořit atraktivní investiční prostředí pro rozvoj finančních služeb a pro rozvoj investičního prostředí,“ dodal Kalousek.

CSSD chce vice zdanit banky. Ano, popularni, ale ukazuje se, ze nic nepochopila. Nejde o banky, ani o vysi, ale o to kde se dani a co utika. — Pavel Telička (@Telicka) 14. února 2017

Situaci okomentoval na Twitteru i Pavel Telička.

Sociální demokracie během úterý na tiskové konferenci oznámila, že navrhuje progresivně zdanit banky. Po vzoru Rakouska by tedy zavedli čtyři sazby odstupňované od výše jejich aktiv. Slibují si od toho 11 miliard ročně do státního rozpočtu.