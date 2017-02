Během svého projevu zmínil Veleba úspěchy SPO v krajských volbách. Přičetl je právě koalici jeho strany s hnutím Okamury. Uvedl, že předpokládá, že i do podzimních voleb půjdou společně s SPD.

Je to nejen názor Veleby, ale i většiny předsednictva i prezidenta Zemana, který jej prý sdělil Velebovi minulý týden. „Pokračovat, byt třeba v modifikované spolupráci s SPD a jít spolu do podzimních parlamentních voleb,” podělil se o svůj plán Veleba. Pokud by SPD nabídku odmítla, mělo by dle něj předsednictvo během několika týdnů vytvořit rychle novou strategii. Někdejší „Zemanovci” by pak šli do voleb sami.

Druhá možnost je zřejmě aktuální, protože jak v úterý médiím sdělil Tomio Okamura, jeho hnutí půjde do voleb samostatně. „Hnutí SPD půjde do sněmovních voleb v říjnu 2017 samostatně a případná povolební koalice závisí pouze na možnosti realizovat volební program našeho hnutí,” reagoval na spekulace o koalici ve svém tiskovém prohlášení Okamura.

Postaví se někdo Velebovi?

Veleba při svém proslovu také vyjádřil svůj názor na možnou prezidentskou kandidaturu Zemana. Ten své rozhodnutí zveřejní 9. března. „Můj osobní názor je, že sdělení bude kladné,“ řekl Veleba. Zeman jako čestný předseda na sjezd přijede krátce před polednem.

Základní pilíře jejich volebního programu budou podle Veleby dva: pevné české kořeny, tedy „tato země je naše” a druhý jsou základní práva občanů.

Na sjezdu nebyl přítomný senátor František Čuba. Veleba jeho neúčast omluvil s tím, že je v rekonvalescenci po operaci, která proběhla na konci loňského roku.

Nyní si delegáti strany budou volit nové předsednictvo strany. Proti Velebovi zatím nikdo neohlásil kandidaturu. Spekuluje se ovšem, zda v sobotu neprojeví své ambice někdejší ministr školství a předseda středočeské organizace SPO Marcel Chládek.