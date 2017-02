Psům hrozí v zimě otravy ze špinavého sněhu i fridexu vyteklého z aut

Majitelé psů by měli podle zvěrolékařů v zimě dávat víc pozor na to, co jejich miláčkové olizují ze země. Zvířatům hrozí zažívací potíže kvůli nečistotám ve sněhu, špatně jim ale může být i z čistého ledu a sněhu, když ho snědí větší množství.