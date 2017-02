Aby se dvoukoalice KDU-ČSL a Starostů dostala do Sněmovny, bude muset v podzimních volbách získat minimálně deset procent. Podle Outlého to je reálné, ne však automatické. „Ale určitý risk to je. Musí zmobilizovat voliče, kteří by jinak zůstali doma,“ míní politolog.

Součet preferencí KDU-ČSL a STAN se podle posledních průzkumů pohybuje právě kolem deseti procent.

Rovněž politolog Petr Just z Metropolitní univerzity Praha si myslí, že uskupení jdou do hodně velkého rizika. „Přece jenom nejde jen tak mechanicky vzít preference, které mají ty dva subjekty v současné době, sečíst je a říct, tady je náš potenciál, kolik procent můžeme získat. Je samozřejmě otázkou, kolik lidí tohle spojenectví nakonec odradí,“ řekl ČTK Just.

Podle Outlého riskují více lidovci. „STAN na tom může jedině vydělat. Lidovci mohou ztratit," hodnotí politolog. KDU-ČSL má totiž podle aktuálních průzkumů reálnou šanci, že se do Sněmovny dostane. Například podle posledního volebního modelu společnosti Median by lidovci získali 6,5% hlasů. Zatímco STAN zůstává mimo.

Pro KDU vidí Outlý smysl spolupráce v tom, že by mohli mít ve Sněmovně silnější klub. „Starostové by se zřejmě do Sněmovny sami nedostali, takže potom by pozice KDU byla silnější,“ vysvětluje Outlý.

Poukázal zároveň na to, že KDU-ČSL a STAN spolu spolupracují v Senátu a není v tom žádný problém. „Pokud by něco podobného nastalo ve Sněmovně, tak z toho KDU může také vytěžit,“ říká Outlý.

Záleží na ANO



Outlý si ale myslí, že nakonec může dojít i k synergickému efektu. Výsledek ve volbách podle něj může být vyšší, než je součet předvolebních preferencí. Bude však hodně záležet na tom, jak dopadne hnutí ANO a jaké kandidátky se nakonec dvoukoalici podaří sestavit.

Starostové původně navrhovali, aby spolu s lidovci vytvořili novou volební stranu. V tom případě by jim pro překročení prahu do dolní komory stačilo získat pouze pět procent.

Lidovci si ale o víkendu na celostátní konferenci v Brně odsouhlasili, že budou preferovat dvojkoalici. Důvodem je, že KDU-ČSL nechce ztratit svoji značku. Výkonný výbor STAN na nabídku lidovců ve čtvrtek kývl. Podle šéfa hnutí Petra Gazdíka bylo pro dvoukoalici 81 procent členů výboru.

O hlasy voličů se bude ucházet také nové uskupení - Realisté politologa Petra Robejška. Podle Outlého to však zatím nevypadá, že by měli šanci dostat se do Sněmovny.

„Prezentují se tak, jak už se několik subjektů prezentovalo - Svobodní Petra Macha nebo Jana Bobošíková. Zatím tu voličskou přízeň nenalákali. Myslím, že většina voličů pana Robejška nezná a teď už je docela pozdě budovat novou stranu,“ tvrdí Outlý.