Středočeský kraj si v reakci na sucha, která zapříčinila vysychání studní i dalších vodních zdrojů, nechal vypracovat studii, která nabídla dvě desítky možných řešení. Jedním z nich je i vybudování zmíněného řadu.

Propojení jihočeské a středočeské vodárenské soustavy by mělo vést v koridoru budoucí dálnice D3 na pozemcích, které by stát vykoupil při stavbě dálnice.

„Jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) probíhají. Aktuálně se domlouváme na dalším postupu. ŘSD předběžně souhlasí a má zájem se do přípravy zapojit,” uvedl krajský radní pro oblast životního prostředí Ivo Šanc (STAN). Do přípravy stavby by se podle něj měly významně zapojit také obce.

Nový přivaděč pitné vody z jižních Čech by měl pomocí čtyř vodojemů zásobovat zhruba 38 obcí a 201 obecních částí v oblasti Benešovska, části Příbramska a Prahy-východ.

Ve středních Čechách je připojeno k veřejným vodovodům téměř 84 procent obyvatel, což je po Plzeňském kraji nejméně v celé ČR.