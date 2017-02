„Sociální demokracie se chystá na sjezd, ale ve skutečnosti se chystáme na volby, protože to vedení sociální demokracie, které bude zvoleno na sjezdu, tak povede sociální demokracii do voleb do Poslanecké sněmovny,“ řekl Sobotka ještě před hlasováním delegátů s tím, že jeho cílem je podzimní parlamentní volby vyhrát. Právě o tom, co by měla soc. dem. udělat pro to, aby ve volbách uspěla, pak hovořil Sobotka před delegáty.

Jestliže nominace na předsedu, kterou dostal Sobotka, byla jednoznačná, zajímavá situace nastala při hlasování u statutárního místopředsedy. „Milan Chovanec i Jeroným Tejc dostali shodně 65 hlasů, takže rozhodne sjezd,“ poukázal předseda moravskoslezské ČSSD Miroslav Novák.

Hostem krajské konference moravskoslezské ČSSD byl i stávající statutární místopředseda a ministr vnitra Milan Chovanec (vpravo). Za ním v pozadí šéf moravskoslezské soc. dem. a exhejtman Miroslav Novák.

FOTO: Pavel Karban, Právo

Dodal, že na řadové místopředsedy dostali nominace Lubomír Zaorálek (ten dostal maximální počet 104 hlasů), Jan Birke, Petr Dolínek, Lenka Teska Arnoštová a Michaela Marksová. Na předsedu Ústřední kontrolní komise navrhli sociální demokraté ze severu Moravy a Slezska Vojtěcha Mynáře a do předsednictva strany Svatopluka Němečka. Zároveň zvolili do Ústředního výkonného výboru starostu Ludgeřovic na Opavsku Jiří Martinka a do předsednictva primátora Frýdku-Místku Michala Pobuckého.

Sobotka ještě před konferencí okomentoval půtky uvnitř ostravské organizace, které vyvrcholily v úterý odvoláním části členů okresního výboru včetně dnes už bývalého předsedy Lumíra Palyzy. „Z těch sporů, které se odehrávají v ostravské městské organizaci, nemám žádnou radost. Je důležité, aby si všichni sociální demokraté uvědomili svoji odpovědnost, kterou mají za dobrý volební výsledek ČSSD,“ upozornil.

Delegáti krajské konference moravskoslezské sociální demokracie zaplnili sál kulturního domu v Petřvaldě na Karvinsku.

FOTO: Pavel Karban, Právo

Doplnil, že každý sociální demokrat, bez ohledu na to, jestli je to předseda nebo řadový člen v Ostravě, musí cítit odpovědnost za to, jak ČSSD ve volbách uspěje. „Pokud chce moravskoslezská sociální demokracie ve volbách uspět, tak se musí sjednotit, musí se dohodnout,“ řekl Sobotka.

Před začátkem čtvrteční konference debatovali delegáti mezi sebou o tom, zda někdo navrhne odvolání Nováka z postu krajského předsedy, jak se na tom v noci z úterý na středu dohodli členové strany z Ostravy. Nikdo však do programu takový návrh nedal.

„Na úvod jsem se dvakrát zeptal, zda si někdo návrh z okresní konference z Ostravy osvojí a navrhne jej. Nic takového se ale nestalo,“ uvedl Novák. Podle něj jsou současné spory v Ostravě dočasné. „Vždy v období před sjezdem sociální demokracie, ale i před sjezdem ostatních politických stran a hnutí, ta voda trošku více vře. Tady je zatím všeobecná shoda na tom, že všechno skončí 11. března konáním sjezdu ČSSD, a po 11. březnu musí jít soc. dem. jako jeden muž do toho nejdůležitějšího boje, který letos bude, a to jsou parlamentní volby,“ uzavřel šéf moravskoslezské soc. dem.