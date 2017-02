„Pacienti berou více léků současně, jejich účinky se ale mohou vzájemně ovlivňovat a působit zdravotní problémy,“ uvedl Jakub Dvořáček, výkonný ředitel AIFP. „Nežádoucí lékové interakce jsou podle našich propočtů příčinou asi 3400 hospitalizací ročně. Zhruba 230 lidem za rok způsobí smrt,“ uvedl Dvořáček.

Kromě zdravotních komplikací pro pacienta znamená problém lékových interakcí i finanční zátěž pro veřejné zdravotnictví, které tak přichází téměř o 850 miliónů korun za rok.

Přitom 72 procentům případů nechtěných lékových interakcí by se podle Dvořáčka dalo zabránit, kdyby byla důsledná elektronická evidence toho, co pacient v dané chvíli užívá.

Pokud víme, že vydávaný lék může způsobit nežádoucí interakci, vyptáváme se pacienta, jaké další léky bere lékárnice Veronika Krajčová

Farmaceut Petr Průša uvedl, že počet úmrtí v České republice, tedy 230, byl kvalifikovaně vypočten na základě britského výzkumu, který byl realizován ve dvou nemocnicích se spádovou oblastí 630 lidí.

Výsledky byly přepočítány na populaci v České republice a použity k tomu byly léky se stejnou účinnou látkou, kterou užívali britští pacienti v uvedené studii a čeští pacienti. „V Česku žádný podobný výzkum jako britský neexistuje, a proto jsme britskou studii přepočítali,“ uvádí Průša.

Znáte své léky?

Nežádoucím lékovým interakcím se snaží zabránit i česká poradna při AIFP. Na www.znamsveleky.cz lidé mohou zadat, které léky užívají a jak často, a do osmačtyřiceti hodin jim odborníci odpovědí, zda v kombinaci vidí nějaký problém.

„Když jsme dotazy spočítali, a je jich již přes 32 tisíc, vyšlo nám, že alespoň jednu interakci mezi užívanými léky mělo 35 procent tazatelů. Logickým vysvětlením je, že lidé berou léků stále víc. Ukázalo se, že dvacet různých druhů léků bere každý padesátý žadatel, který se na naši poradnu obrátil,“ uvedl Průša.

Léky mohou špatně reagovat například i s třezalkou

FOTO: Adéla Taitlová, Právo

Lékárnice Veronika Krajčová z pražské FN Motol uvedla, že lékovým interakcím se pokoušejí zabránit lékárníci.

Pozor na citrusy

„Pokud víme, že vydávaný lék může způsobit nežádoucí interakci, vyptáváme se pacienta, jaké další léky bere. Týká se to řady antidepresiv, antiepileptik či třeba statinů,“ uvedla Krajčová.

Podle ní léky mohou reagovat i s mnoha potravinami a kořením. Nejčastěji jde o citrusy, zejména grapefruit, které negativně ovlivňují právě antidepresiva. Třezalka zase dokáže zredukovat hladinu hormonální koncepce v těle ženy, což může vést k nechtěnému těhotenství.

Východiskem ze situace by podle Dvořáčka byla elektronická zdravotní karta pacienta, do které by lékárníci mohli při vydání léků nahlédnout. Věděli by tak, jaké léky v dané chvíli užívá, a mohli by přesně poradit, zda u některých nemůže dojít k nežádoucí silné interakci.