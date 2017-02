„Vláda tomu apelu vyhověla, pracovních karet bude vydáváno o něco více. Vydávání se nezastaví na číslu pět tisíc, jak bylo původně navrhováno,“ řekl novinářům ministr průmyslu Jan Mládek (ČSSD).

To znamená, že ministerstvo zahraničí navýší kvótu pro přijímání žádostí o pracovní povolení pro Ukrajince ze současných 400 měsíčně na dvojnásobek.

Odbory však už dříve varovaly, že za náborem Ukrajinců může být zájem získat levnou pracovní sílu. Toho se obává i ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová (ČSSD), která se středečního hlasování na vládě zdržela.

Podle Mládka jsou tyto námitky legitimní. „Na druhé straně to množství je relativně malé. Pak je tady taková ta zásadní věc. My jako země bychom měli přijmout tu myšlenku, že tady budeme mít nějaké cizince, protože se nám rodí málo dětí. Co můžeme udělat je ukázat prstem na mapě, odkud ty cizince chceme,“ podotkl Mládek.