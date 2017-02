„Ten, kdo bude pečovat o nemocné příbuzné po návratu z nemocnice, může čerpat 60 procent mzdy až po dobu tří měsíců,” uvedl na Twitteru premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD).

K tomu, aby se lidé mohli o nemocné příbuzné starat doma, ale musí dát souhlas zaměstnavatel. Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová (ČSSD) uvedla, že to navrhlo hnutí ANO Andreje Babiše. „Tak uvidíme, jak to bude běžet v praxi,“ konstatovala ministryně.

Vicepremiér Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) novinářům řekl, že se jedná o kompromis. „Pokud zaměstnavateli vypadnou nečekaně dva, tři lidé na 90 dní, tak to pro něj může být velmi komplikované. Někteří zaměstnanci by toho mohli zneužívat, že by si několikrát ročně vzali dlouhodobé ošetřovatelské volno. Je to kompromis, se kterým se půjde do Sněmovny,” komentoval.

Proti novele se staví Hospodářská komora. Upozornila, že nová dávka zvýší podnikatelům administrativní zátěž a může ochromit celý provoz v některých firmách.

„Prakticky ze dne na den budou muset zajistit náhradu za pečujícího zaměstnance, a to i za situace, kdy je kritický nedostatek uchazečů o práci, přičemž doba, za kterou náhrada bude potřeba, nebude předem určena a může trvat až tři měsíce,“ upozornila viceprezidentka Hospodářské komory Irena Bartoňová Pálková.

Proti je i ODS



Návrh se nelíbí ani opoziční ODS. Lidé, kteří dlouhodobě pečují o své blízké, mají podle občanských demokratů dostávat mzdu a nikoli sociální dávky.

„Devadesát dní ošetřovného může být navíc pro některé zaměstnavatele komplikací, kvůli níž budou mít problém najít krátkodobý zástup, zapracování apod. V době takřka plné zaměstnanosti mohou tři měsíce čekat na zaměstnance a krátkodobou náhradu vůbec nenajdou,“ upozornila expertka ODS na sociální věci Lenka Kohoutová.