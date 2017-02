To, že odvolání Košty podpoří i opoziční koalice SPD-SPO, která má v zastupitelstvu pět členů, připustil v úterý její zastupitel Radim Fiala. „Pokud nám to pan hejtman nevysvětlí, tak budeme hlasovat pro návrh na jeho odvolání. Krajský úřad nefunguje tak, jak by měl fungovat. Hnutí ANO řeší vnitrostranické problémy místo toho, aby fungoval úřad,“ řekl ČTK.

Pro Koštovo odvolání zřejmě nebudou hlasovat zastupitelé Koalice pro Olomoucký kraj, která má v zastupitelstvu sedm křesel. „To, že jej chtějí jeho vlastní spolustraníci odvolávat, aniž by pro to zazněly zásadní důvody, se nám zdá být zvláštní, považujeme to za hazard s důvěrou občanů v krajskou samosprávu,“ řekl Právu předseda klubu zastupitelů Koalice pro Olomoucký kraj (KDU-ČSL SZ) Ivo Slavotínek.

Připadá nám zvláštní, že je vyzýván k rezignaci, aniž by proběhlo 100 dnů hájení, které jsme mu poskytli i my jako opozice. Ivo Slavotínek, Koalice pro Olomoucký kraj

„Dokud nezazní opravdu relevantní a vážné důvody pro odvolání hejtmana, pokud se neobjeví něco, co by mohlo být skutečně pokládáno za jeho vážné pochybení, tak pro jeho odvolání ruku nezvedneme,“ dodal.

„Hejtmana jsme nevolili, takže předpokládám, že ho ani nebudeme odvolávat. Je to ale moje osobní stanovisko. Náš klub o tom ještě nejednal,“ řekl Radim Sršeň z klubu zastupitelů Starostové pro Olomoucký kraj, který v opozici disponuje šesti hlasy.

Problémy kolem mocenského boje

Je přesvědčený, že Košta měl dostat obvyklou stodenní lhůtu na to, aby ukázal, co umí. Totéž si myslí i Slavotínek. „Připadá nám zvláštní, že je vyzýván k rezignaci, aniž by proběhlo 100 dnů hájení, které jsme mu poskytli i my jako opozice,“ zdůraznil. To, co zaznělo z hnutí ANO mu „připadá jako zástupné problémy nějakého mocenského boje, který tam probíhá.“

Hnutí ANO zřejmě navrhne jako nástupce Košty krajského šéfa hnutí Ladislava Oklešťka. Ten je krajským radním a poslancem dolní parlamentní komory. Hnutí ANO má na post hejtmana nárok podle koaliční smlouvy.

K rezignaci vyzval Koštu v neděli v noci zastupitelský klub hnutí ANO v Olomouckém kraji společně se členy krajského předsednictva hnutí. Košta považuje důvody uvedené ve výzvě za zástupné.