Babiš se v pondělí večer do Mládka opřel kvůli vyjádření jeho resortu o cenách roamingu. „Tak pan ministr Mládek si myslí, že roaming je elitářská záležitost pro pět procent obyvatelstva. Možná tráví svoje volno u rybníka a asi nikdy netrpěl v zácpě na jadranské magistrále, kde je to v létě jedno auto s českou espézetkou vedle druhého,“ poznamenal Babiš na sociální síti.

Podle Babiše se stačí podívat na stránky Českého statistického úřadu a člověk rychle zjistí, že loni Češi vycestovali do zahraničí na skoro šest miliónů cest.

„To úplně na pět procent obyvatel nevypadá. Jediné elity, kterým ministr Mládek pomáhá, jsou tak jeho kámoši u operátorů, kterým věrně slouží už tři roky,“ poznamenal Babiš.

Bývalý ministr průmyslu Martin Kuba (ODS).

FOTO: Milan Malíček, Právo

Do Mládka se obul i bývalý ministr průmyslu Martin Kuba (ODS). „Ministr Mládek se v Bruselu stavěl proti snížení ceny roamingu napříč EU. Tento krok pokrytecky obhajoval jako zájem většiny občanů ČR. Bohužel ministr Mládek každým svým krokem prokazuje, že hraje více za zisky mobilních operátorů než za občany ČR,“ uvedl Kuba v prohlášení.

Nemám potřeby reagovat na sprosťárny a pomluvy pana Babiše Jan Mládek (ČSSD), ministr průmyslu

Mládek kritiku odmítá. „Nemám potřeby reagovat na sprosťárny pana Babiše a pomluvy. Mohl bych mu to oplatit podobným způsobem a to bych nerad. Já bych byl rád, aby ta diskuze byla kultivovanější,“ řekl v úterý Novinkám.

Dodal, že ho rozčilují tvrzení, že jeho resort v Bruselu samovolně prosazoval něco, co nebylo schváleno.

„Ceny byly stanoveny na základě podkladů ČTÚ, jednal o tom vládní výbor pro evropské záležitosti, existuje na to rámcová pozice. Žádný úřad ČR nejedná úplně sám a jedná na základě koordinace, má na to všechno papír, v jakém mandátu se může pohybovat. My jsme žádný mandát neporušili,“ brání se Mládek.

Elita prý jezdí do zahraničí furt



Zástupci členských zemí EU, Evropského parlamentu a Evropské komise se dohodli na nižších cenách od letošního června. Proti vystoupilo české ministerstvo průmyslu a obchodu, které argumentovalo tím, že chce ochránit 95 procent českých zákazníků. Operátoři podle ministerstva průmyslu totiž zareagují na levnější roaming zdražením domácích služeb. [celá zpráva]

„Pokud tedy pro cca pět procent českých zákazníků, kteří se za rok podívají za hranice, zlevníme cenu dat, doplatí na to zbývajících 95 procent, kteří nikam necestují,“ uvedl k tomu Mládkův resort.

Ministr na svém tvrzení trvá a v úterý ho na Úřadě vlády zopakoval novinářům. Stále se prý domnívá, že tři milióny Čechů jedou do zahraničí jednou ročně, většina z nich do Chorvatska na pobřeží. „To se dá doložit. Další tři milióny jsou ta elita, která jezdí pořád - služebně, na dovolenou, furt,“ prohlásil Mládek.

Sobotka chce levnější data



Kromě roamingu se řeší také ceny mobilních dat, která jsou v Česku jedny z nejvyšších v Evropské unii. V úterý kvůli tomu jednal premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) s Mládkem a ředitelem Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) Jaromírem Novákem a šéfem antimonopolního úřadu Janem Rafajem.

Výsledkem jednání je, že premiér chce ve Sněmovně zrychleně prosadit novelu o elektronických komunikacích, která by měla zvýšit sankce, které může udělovat ČTÚ mobilním operátorům z nynějších 20 miliónů na 50 miliónů korun. Data by podle Nováka mohla zlevnit na jaře.