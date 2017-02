„Po zjištění druhého ohniska ptačí chřipky v Blatné, jsme se rozhodli, že zlikvidujeme veškerý chov kachen. Znamená to pro nás velké ekonomické ztráty. Pokud bychom chov úplně zrušili a nevrátili se k němu, šlo by o milióny,“ uvedl jednatel společnosti Blatenská ryba Jiří Bláha. Upozornil, že pokud by se firma k chovu později vrátila, ztráty by se minimalizovaly.

Pro firmu Blatenská ryba znamená chov kachen zhruba třetinu ročního obratu, který byl loni asi 150 milionů korun. Firma chová jinak hlavně ryby, hospodaří na téměř 1600 hektarech rybníků na Strakonicku, Písecku a Příbramsku.

Prokázaná ohniska ptačí chřipky

FOTO: David Ryneš, Mapy.cz

V úterý utrácela na třech místech kachny různého věku téměř stovka hasičů a veterinářů. Součástí likvidace bylo i 60 tisíc násadových vajec. „Dochází k zásahu na třech místech. Je to rybník Topič, Řitovíz a zde ve třech halách v Jiráskově ulici. Současně dochází i k likvidaci 60 tisíc vajec, když 45 tisíc už bylo nasazeno. Utráceno je také zhruba 20 tisíc kachen různých věkových kategorií od jednoho týdne až po výkrmové kategorie,“ konstatovala Lucie Felásová z Krajské veterinární správy v Českých Budějovicích.

V Jihočeském kraji dosud veterináři potvrdili sedm ohnisek ptačí chřipky. Dvě v chovech společnosti Blatenská ryba, další v Chotčinách na Táborsku, v Libějovicích na Strakonicku, v Sedlečku u Soběslavi na Táborsku, ve Vlachově Březí na Prachaticku a v Ledenicích na Českobudějovicku.