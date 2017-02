Exsenátor Novák by měl být vydán do ČR, německé občanství není překážkou

Někdejší senátor za ODS a bývalý chomutovský primátor Alexandr Novák, jehož zadržela německá policie, má německé občanství, to by však podle ministerstva spravedlnosti nemělo bránit jeho vydání do ČR na základě eurozatykače. Novák je obviněn kvůli případu dotačních podvodů Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.