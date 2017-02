„Ohledně HateFree jsem ještě neměl s Chvojkou možnost mluvit, ale chci si s ním promluvit, co ho vedlo k tomu rozhodnutí,“ odpověděl Sobotka na dotaz, proč chce vláda program rušit. Sobotka řekl, že byl Chvojkovým rozhodnutím překvapen.

„Neměli bychom rezignovat na snahu čelit šíření xenofobie a nenávisti ve společnosti, a on to má koneckonců jako ministr pro lidská práva v náplni práce. Ale zdá se, že tam nějaké problémy objektivně existovaly,“ uvedl Sobotka.

Projekt HateFree končí v dubnu 2017, podle Chvojky se dostal do slepé uličky. Pracovníci chtějí s ministrem ještě jednat. [celá zpráva]

V opozici ne

ČSSD je podle Sobotky připravena v podzimních volbách zvítězit. „Nemyslím si, že si ČSSD může po volbách dovolit skončit v opozici, nebylo by dobré, aby se něco takového stalo,“ řekl Sobotka. U některých straníků cítí podle slov poraženeckou náladu.

„Ve straně je teď taková móda diskutovat o tom, co budeme dělat, až budeme druzí. Já tvrdím, že na tyto debaty je čas. Musíme se bavit o tom, co udělat pro to, abychom byli první,“ řekl Sobotka. „Musíme být dostatečně ambiciózní, nemáme se za co stydět. Musíme opustit mentalitu někoho, kdo je předem poražený,“ burcoval premiér.

ČSSD se nesmí stát „něčí pobočkou“. „Nesmí to být strana na provázku,“ řekl premiér se zjevnou narážkou na prezidenta Miloše Zemana.

Sobotka v debatě s mladými Idealisty čelil kritice, že ČSSD stagnuje, řadové členy nezapojuje do dění a nechce přijímat nové. Premiér se hájil mimo jiné tím, že strana má za sebou i velrybářské období v Ústeckém kraji, kde byli přijímáni lidé, kteří se soc.dem myšlenkou nesouzněli. „Mám z mnoha místních organizací zkušenosti, že dostat se do ČSSD je problém právě kvůli tomu, že máte sociálně demokratické smýšlení,“ oponovala premiérovi členka Idealistů.