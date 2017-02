Úterní schůzky o případné další Zemanově kandidatuře se v Zemanově pracovně zúčastnili kancléř Vratislav Mynář, poradce Martin Nejedlý, ředitel zahraničního odboru Hradu Hynek Kmoníček nebo ředitel analytického odboru Radek Augustin. K výsledku porady se žádný ze sedmi prezidentových spolupracovníků dosud nevyjádřil. Zeman své rozhodnutí o kandidatuře na druhé funkční období oznámí 9. března večer na setkání se svými příznivci ke čtvrtému výročí inaugurace.

Pokud by Zeman znovu kandidoval, bude podle ČT shromažďovat potřebných 50 000 podpisů od občanů. "Já se, pokud se rozhodnu kandidovat, budu obracet na všechny občany, bez ohledu na jejich stranické sympatie," řekl Zeman televizi. "Pokud se jakákoli strana nebo jakékoli hnutí rozhodne mě v případné kandidatuře podpořit, budu (to) brát jako sympatické gesto, ale nikoli jako něco, co by rozhodovalo," dodal.

Zeman s podporou 50 000 podpisů od občanů kandidoval i v minulé prezidentské volbě, shromáždila je pro něj Strana práv občanů-zemanovci, jejímž čestným předsedou tehdy byl. Do prezidentské funkce byl Zeman zvolen na začátku roku 2013, pětileté období mu vyprší v březnu 2018. Novelu volebního zákona, která podmínky pro sběr podpisů upravuje, by měl v březnu projednat Senát.

Kandidaturu může zkomplikovat zdravotní stav



Překážkou pro obhajobu mandátu by podle médií mohl být především Zemanův zdravotní stav. Prezident má potíže s chůzí kvůli polyfunkční neuropatii. Problémy mu dělá hlavně chůze po schodech, při které mu musí asistovat jeho okolí, a neujde také delší vzdálenosti. Zeman sám svůj zdravotní stav nedávno označil za stabilizovaný. V září oslaví své 73. narozeniny.

O soupeřích Zemana zatím není jasno. Kandidaturu na prezidenta dosud oficiálně oznámili podnikatel a textař Michal Horáček, podnikatel Igor Sládek a lékař a aktivista Marek Hilšer.