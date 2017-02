To, aby byl vládní návrh zamítnut, navrhl Pilný hned na začátku jednání. Norma je podle něj již teď zastaralá. Občanské průkazy mohou být podle Pilného s bezkontaktním čipem, který by na úřadech urychlil procedury.

„Teď to vypadá tak, že vy přijdete, takhle přiložíte kartu, a pokud je ta částka dostatečně malá, máte zaplaceno. Pokud není, schválíte ji, dáte PIN a je hotovo. Právě jste se elektronicky podepsali. To ovšem s tou občankou nebude možné, protože soudruzi z NDR, pardon, z IT zapomněli, že dneska už existují bezkontaktní čipy,“ uvedl Pilný.

Připomněl, že Česká republika patří celosvětově ke špičce, co se týká používání bezkontaktních čipů. Podle něj chce ministerstvo vnitra zavádět technologie za stovky miliónů korun, i když jsou z minulého století a dávno přežité.

S jeho argumenty se ztotožnil třeba i předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura.

Komunisté opět mluvili o rozpuštění Sněmovny



Na to, že poslanec vládního ANO chce zamítnout vládní návrh, reagoval komunistický poslanec Jan Klán. Řekl, že nechápe, proč to tak je, a zopakoval stanovisko své strany, že je možná již na čase rozpustit Sněmovnu. [celá zpráva]

Na Klána zase reagoval sociálnědemokratický poslanec Roman Váňa, který uvedl, že v demokracii lidé debatují. Varoval před šířením viru proti demokracii a řekl, že by byl opatrný ve zpochybňování práv poslanců vládních i jiných stran.

Za to, že chce návrh zamítnout, si ovšem do Pilného a dalších poslanců z ANO rýpl i ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD).

„Abych tady neprodlužoval tu šarádu, protože se jedná o vládní návrh a pravděpodobně dochází k porušení koaliční smlouvy – to je to, jak se tím rádi zaklínáte – tak já bych požádal ctěnou Sněmovnu, aby tento návrh vrátila do druhého čtení a abychom se tomu ještě věnovali,” sdělil Chovanec v reakci postoj poslanců ANO.

Podle něj jím navrhovaná technologie zajistí bezpečnější použití občanek. U bezkontaktního čipu by podle něj mohlo dojít ke zneužití identity.

Zdarma a plošně

Vládní návrh o občanských průkatech byl v pátek ve Sněmovně již ve třetím čtení.

Podle novely by občanky s čipem měly být zavedeny plošně. Jejich vyhotovení by bylo zdarma, a nikoli za 500 korun, jak je tomu nyní.

Měly by navíc umožnit lidem, aby se mohli přihlásit od systému státní správy třeba i z domova.