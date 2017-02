Silnice na Vysočině jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. V noci na pátek drobně pršelo a později přimrzala mlha. Silničáři prováděli hlavně chemický posyp, v terénu měli 70 sypačů. Solené hlavní tahy jsou teď mokré a na vozovkách nižších tříd leží ujetá vrstva sněhu posypaná drtí.

Souvislá mlha byla v noci hlavně na Třebíčsku. K ránu byly teploty na Vysočině minus dva až minus čtyři stupně, odpoledne vystoupí nejvýše dva stupně nad nulu.

Silnice v Ústeckém kraji jsou s opatrností sjízdné, na silnicích nižších tříd v horských oblastech leží ujetý sníh. Místy se může tvořit ledovka. Teploty v kraji se pohybují od minus čtyř do minus jednoho stupně Celsia.

Potíže jsou podle informací silničářů a policie především na Chomutovsku, kde silnice namrzají. Na ledovku upozorňují silničáři na silnici 225 u obce Chbany. Na silnici 7 u Droužkovic havarovala dvě auta, nehoda se obešla bez zranění. Další menší havárie jsou ještě na Teplicku a Litoměřicku, provoz ale významně nekomplikují.

Dálnice D8 a silnice prvních tříd jsou většinou mokré po chemickém ošetření, místy je mlhavo. Na silnicích nižších tříd v Krušných horách leží vrstva ujetého sněhu krytá posypem.

Dopravu ve Zlínském kraji ráno místy komplikuje mlha, silnice na Uherskohradišťsku navíc mohou namrzat. Vozovky v kraji jsou většinou holé a mokré po chemickém ošetření, jen silnice druhé a třetí třídy na Vsetínsku pokrývá ujetý sníh. Jsou tak sjízdné se zvýšenou opatrností.

V kraji je zataženo, místy fouká slabý vítr. Teplota se ráno pohybovala od minus jednoho do plus dvou stupňů Celsia. Odpoledne podle meteorologů stoupne nejvýše na plus čtyři stupně Celsia. Ojediněle bude mrholit.

Řadu silnic v Královéhradeckém kraji v noci pokryla ledovka. Nejhorší situace byla ráno na Rychnovsku, kde se některé úseky silnic třetích tříd silničářům dařilo ošetřovat jen velmi obtížně. Řidiči si také musejí dát pozor na zbytky rozbředlého sněhu, který leží na mnoha silnicích nižších tříd v celém kraji. Na Hradecku havaroval autobus.

Jen obtížně sjízdné byly ráno silnice nižších tříd na Rychnovsku v okolí Doudleb nad Orlicí, Vrbice, Polomu, Skuhrova nad Bělou, Pěčína, Rybné a Slatiny nad Zdobnicí. Ledovka se vytvořila i na silnici mezi obcemi Stěžery a Hvozdnice na Hradecku nebo v Dubenci na Trutnovsku. S velkou opatrností byly ráno sjízdné silnice na Jičínsku a Náchodsku.

U Mlékosrb na Hradecku se kolem 05:30 srazil autobus s osobním autem, nehoda se obešla bez zranění. Dvě osobní auta se srazila i v Hradci Králové ve Škroupově ulici. Policie vyjela i k osobnímu autu, které u Zaloňova na Náchodsku skončilo mimo silnici. Při nehodách se nikdo nezranil.

Silnice v Jihomoravském kraji jsou ráno sjízdné s opatrností. Na silnicích I. tříd leží zbytky rozbředlého sněhu po chemickém ošetření, na silnicích nižších tříd je vrstva sněhu krytá posypem.

Dálnice jsou sjízdné bez omezení, vyjma úseku na D2 mezi 11 až 61 kilometrem, kde je souvislá mlha. Zde silničáři také nabádají ke zvýšené opatrnosti. Pro vozy těžší 12 tun je stále uzavřená silnice mezi Drnovicemi a Podomím na Vyškovsku.

Teploty se na jižní Moravě pohybují od minus tří do nuly stupňů Celsia.

Na silnicích v Olomouckém kraji se v noci kvůli dešti a teplotám kolem bodu mrazu začala tvořit nebezpečná ledovka, na kterou řidiči navzdory noční údržbě vozovek můžou narazit i dnes ráno. Všechny silnice v kraji jsou po chemickém ošetření zatím sjízdné, řidiči by ale měli být velmi opatrní. Dohlednost na silnicích v Olomouckém kraji ráno snižuje mlha.

S namrzajícími silnicemi od časných ranních hodin bojují správci silnic na Prostějovsku, kde namrzají hlavně vozovky na mostech či silnice v otevřených úsecích. V jednom kole jsou kvůli ledovce i cestáři na Jesenicku.

Silničáři v Libereckém kraji varují ráno před ledovkou, opatrní by měli být i chodci, ulice a chodníky se mění v kluziště. V celém kraji se objevují mlhy a mrholení nebo dešťové přeháňky, které na prochladlé zemi namrzají. Hlavní tahy jsou většinou jen holé a po chemickém ošetření mokré, silničáři ale doporučují opatrnost.

Po čtvrtečním kolapsu s ledovkou jsou silnice v Plzeňském kraji s opatrností sjízdné. Jízdu komplikuje jen místy velmi hustá mlha, která zhoršuje viditelnost po celém kraji, nejhorší je na Klatovsku a Domažlicku. Většina silnic v kraji je po solení holá a mokrá, nesolené úseky mají vrstvu ujetého sněhu krytého posypem.