Obnovení po třiceti letech prosadila právě radnice Prahy 7, aby se lidé měli jak dostat na Štvanici. „Zastávka na Štvanici patří. Byla tam a má tam být. Všechno ostatní už je záležitost magistrátu, TSK a policie. My čekáme na to, až magistrát stanoví, jak má ta zastávka vypadat,“ vysvětlil Novinkám starosta Prahy 7 Jan Čižinský s tím, že samotná zastávka byla vybudována velmi rychle, a všichni doufají, že do léta by mohla být zprovozněna.

Magistrát

„Dopravní podnik se snažil vyhovět požadavkům městské části na zbudování tramvajových zastávek. Bohužel během realizace vznesla Policie České republiky připomínky, které je nutné vypořádat, a které si také vyžádají další stavební úpravy,“ řekl mluvčí Magistrátu hl. m. Prahy Vít Hofman s tím, že kdy bude zastávka zprovozněna, se zatím neví.

Bezpečnost

„Pražská policie má k zastávce na Štvanici výhrady technického charakteru. Konkrétně se jedná o výhrady týkající se bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v souvislosti se zúžením profilu komunikace, k povrchu komunikace v místě zastávky a s řešením přechodu pro chodce, který neposkytuje chodcům dostatečné bezpečí při přecházení tramvajového tělesa,“ napsal Novinkám mluvčí policie Jan Daněk.

Nehody

Od října 2015 do současnosti se v blízkosti nefunkční tramvajové zastávky Štvanice stalo celkem 27 dopravních nehod. Jednalo se hlavně o nedodržení vzdálenosti nebo nesprávnou jízdu v jízdních pruzích. „Jedna dopravní nehoda se stala tak, že řidič narazil do tramvajové zastávky. K té nehodě došlo tak, že vozidla jela vedle sebe v jízdních pruzích. Jedno z vozidel přejelo do druhého, a aby řidič, který jel v levém jízdním pruhu, zabránil tomuto střetu, tak strhl řízení a havaroval do této zastávky,“ řekl Daněk.

TSK vs. policie vs. ODA

Technická správa komunikací má k zastávce také výhrady. Na základě požadavku Prahy 7 doplnil dopravní podnik do své dokumentace pro rekonstrukci tramvajové trati na Hlávkově mostě provizorní zastávky, přechody a související úpravy do stávajících šířkových poměrů.

„TSK hl. m. Prahy byla k záměru přizvána v průběhu realizace a vyzvána k doplnění provizorní světelné signalizace na navrhované přechody pro chodce vedoucí k těmto zastávkám přes vozovku. Negativně se k již realizovanému situačnímu stavu vyjádřila Policie ČR, a to především k nedostatečné ochraně vyčkávajících chodců, pro které je tento přechod zřizován. Stávající šířkové poměry neumožňují realizaci bezpečných zastávek a přístupu na ně v rámci provizorního řešení, tedy bez stavebních úprav,“ řekla mluvčí TSK Barbora Lišková s tím, že v prosinci 2016 obdržela TSK od odboru dopravních agend (ODA MHMP) připomínky k návrhu Prahy 7 a v lednu tohoto roku zaslala TSK připomínky k tomuto návrhu zpět na ODA.

Už stačí jen zpomalit

ODA se k problému postavila čelem. „Ve věci Vašeho dotazu týkajícího se zprovoznění plánované tramvajové zastávky na Hlávkově mostě, Vám mohu sdělit, že bylo projednáno souhlasné stanovisko s Policií České republiky. Nyní je potřeba dořešit s Dopravním podnikem snížení rychlosti tramvají na 30 km/h v okolí tramvajové zastávky,“ napsal Novinkám specialista silničního správního úřadu Lukáš Vopava z ODA MHMP.