Babiš ve čtvrtek po zveřejnění závěrečné zprávy komise, která uvedla, že reorganizace policie nebyla sabotáž, prohlásil, že „české Palermo zvítězilo”. Podle něj je celá věc šaškárnou a výsměchem. Předseda komise Blažek je podle něj jasně podjatý, protože byl členem Nečasovy vlády, kterou rozpustil právě zásah protimafiánského útvaru na Úřadu vlády v roce 2013. Zátah vedl Robert Šlachta, který na protest proti sloučení jeho útvaru s protikorupčním od policie odešel.

Blažek na kritiku Andreje Babiše reagoval odkazem na hlasování. Do čela komise ho prý zvolily i hlasy členů hnutí ANO. „Hlasování o předsedovi bylo tajné, jestli mě volil i pan Babiš, to nevím. Většinu jsem získal a stal jsem se předsedou. Vyhovět panu Babišovi je velice složité, protože už teď téměř nenajdete osobu, proti které by něco neměl,“ řekl Blažek.

Babiš nemá připravená „ušička”, ale „pusinku”



Předseda komise přiznal, že je z Moravy, a proto má pochopení pro horkou slovenskou krev, kvůli níž prý Babiš osobně napadl téměř všechny členy komise. „Chápu, že pan Babiš hned chytá do ruky čakan, takže počkám, až se uklidní, a pak to s ním proberu,“ konstatoval Blažek. Dodal, že až slovenská krev dobublá a ruka s čakanem se unaví, tak mohou v klidu probrat, co komise mohla a nemohla udělat. Nyní podle něj Babiš nemá připravená „ušička”, ale „pusinku”.

Hlavním problémem podle něj je, že Babiš není schopný rozlišovat mezi názory, dojmy a pojmy. „Pokud v komisi nedokážu, že dojmy jsou správné, tak musím vycházet z pojmů,” uvedl s tím, že více důkazů komise neměla, aby prokázala, že dojmy pana Šlachty jsou správné.

Sloučení protikorupčního a protimafiánského útvaru, které se uskutečnilo loni v létě, vyvolalo vládní roztržku. Zatímco hnutí ANO tvrdilo, že se jedná o sabotáž, která má za cíl odstranit šéfa Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Roberta Šlachtu, ČSSD za ministrem vnitra Milanem Chovancem stálo.

Na protest proti sloučení dvou útvarů tehdy odešlo několik policistů včetně Šlachty a šéfa ostravské expozitury ÚOOZ Jiřího Komárka. Vznikla proto sněmovní vyšetřovací komise, která měla okolnosti reorganizace prošetřit.