Každé podlaží je využito k jiným účelům. V prvním je kavárna, ve druhém kancelář, ve třetím byt a ve čtvrtém hotelový pokoj, včetně vybavení. Plocha každé místnosti je zhruba 30 metrů čtverečních.

Stavba byla vybudována jen pro účely veletrhu, aby se ukázalo, že takové vícepodlažní dřevostavby lze v Česku postavit. „Bylo to komplikovanější o to, že jsme nestavěli v reálném prostředí, ale na výstavišti. To znamená, že jsme měli omezené možnosti založení stavby. Statika byla tedy o něco náročnější,” řekl Novinkám architekt Pavel Horák.

Použily se mnohé prvky a konstrukce, které by se při stavbě například rodinného domu nepoužily. „Jedná se o masivnější prvky, spojovací prostředky, technologie a tak dále,“ dodal Horák.

Výška dřevostaveb je v Česku zákonem limitována 12 metry, počítáno od prvního podlaží po podlahu posledního podlaží. Například v Austrálii je to zhruba dvakrát více.