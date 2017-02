Zatímco Lang nyní bude vést NBÚ, před Navrátilem je jiný úkol. Podle Sobotky by totiž měl provést Sněmovnou novelu zákona o kybernetické bezpečnosti a poté by měl vybudovat vlastní úřad.

„Navrátil bude mít za úkol provést v parlamentu novelu zákona o kybernetické bezpečnosti. Na jejím základě by měl vzniknout samostatný úřad pro kybernetickou bezpečnost,” uvedl Sobotka. Úřad by měl vzniknout v Brně v kasárnách Černých Polí. Podle Navrátila je totiž Brno takové české Silicon Valley České republiky, protože tam sídlí význačné firmy a jsou tam univerzity.

Navrátil uvedl, že spuštění provozu nového úřadu závisí na parlamentu, tedy kdy zákon schválí. Očekává, že by to mohlo být v létě nebo na podzim. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost by v budoucnu měl zaměstnat až 400 lidí.

Zajištění kyberbezpečnosti má nyní podle Sobotky prioritu. „Je třeba si uvědomit, že proti nám stojí organizované skupiny hackerů, ať už jsou na nevládní úrovni nebo jsou organizovaní nebo sponzorovaní jinými státy,” uvedl Sobotka. Ačkoli část expertů stát už má, zbývající pracovníky ještě zajistí. „Bezpečnost nemůžeme outsourcovat,” dodal premiér.

Lang o útocích na ministerstvo zahraničí



Langa čeká v nové pozici první úkol. Měl by na příští schůzi seznámit vládu s výsledky šetření NBÚ hackerského útoku na e-maily pracovníků ministerstva zahraničních věcí. Společně s Langem před ministry předstoupí i Navrátil a nový šéf BIS Michal Koudelka.

Šéf resortu Lubomír Zaorálek v úterý naznačil, že za útokem by mohli být ruští hackeři. [celá zpráva] Sobotka se odmítl k celé věci vyjádřit s tím, že probíhá šetření a nechce komentovat spekulace.

Lang po příchodu do čela NBÚ řekl, že chce, aby úřad pracoval stabilizovaně, apoliticky a nestranně. Upřesnil, že nyní udělá všechno pro to, aby rozdělení personálu a zázemí úřadu proběhlo hladce, aby Navrátilovi, co nejvíce pomohl.

Lang na podzim 2016 oznámil odchod od Bezpečnostní informační služby (BIS) patřil podle Sobotky k odborníkům, o něž by stát neměl přijít. „Jiří Lang je bezpečnostní odborník, který vedl BIS 13 let. V letošním roce odešel z funkce ředitele na vlastní žádost. Pokládám za důležité, aby stát využil rozsáhlých zkušeností a znalostí pana Langa v rámci státní správy,“ komentoval loni v prosinci výběr Langa Sobotka.