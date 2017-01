Novela zákona o Vojenském zpravodajství si klade za úkol zajistit větší bezpečnost v kyberprostoru. Měla by vojenské rozvědce umožnit instalovat technické prostředky kybernetické obrany do sítí poskytovatelů internetu.

Záměr však vyvolal velkou nelibost mezi IT odborníky. Vadilo jim, že v ní nebylo specifikováno, jaké technické prostředky by vojenská rozvědka připojila do sítě.

Následně téma vyvolalo veřejnou diskuzi na téma, zda je možné v rámci zajištění bezpečnosti narušovat lidem soukromí.

Sobotka proto v úterý jednal s poslanci a dohodli se, že projednávání novely ve druhém čtení Sněmovna odloží na březen. „Existují zde určité pochybosti, které je potřeba vyjasnit. Zejména pokud jde o přesnou definici kompetencí Vojenského zpravodajství. O to, co bude v kyberprostoru dělat,” vysvětlil Sobotka.

Normu tak budou moci znovu projednat výbory pro obranu a bezpečnost. Odklad také dá poslancům čas pro vytvoření pozměňovacích návrhů.

Pochybnosti o zákoně jsou totiž podle něj reálné. Jedná se prý o technické a odborné problémy, proto dle jeho názoru bude užitečné, pokud ještě proběhne diskuze. Podle Sobotky by nikdo neměl mít pocit, že vláda něco hrne za každou cenu.

Do konce volebního bodobí se také měla dokončit novela o zpravodajských službách a novela o kybernetické bezpečnosti. Ta zřizuje úřad pro kybernetickou bezpečnost. Jak Sobotka v úterý po schůzce s poslanci řekl, všechny strany deklarovaly zájem, přijmout zákony do voleb.