„Nevedeme spor s magistrátem ani Prahou 3 o tom, kde má být epopej. Nabízíme do diskuse další místo,“ uvedl Oldřich Lomecký (TOP 09), starosta Prahy 1.

Magistrátní komise na začátku ledna doporučila, aby nová výstavní síň pro cyklus obrazů Slovanská epopej vznikl na Těšnově na hranici Prahy 1 a 8. Žižkovská radnice zase přišla s nápadem postavit budovu na vrchu Vítkov.

Vizualizace nového pavilónu

FOTO: Praha1/Arpema

„Jsme mnohem dál, nejde jen o náhodně zapíchnutý špendlík do mapy,“ přiblížil stav projektu architekt Malinský. Existují podle jeho slov konkrétní metry čtvereční, tvary, ceny. „Je to jednoduchá stavba bez oken na šest metrů vysokých nohou, které nejsou vidět. Vnitřní sál je černý kruhový prostor, třinácti stěn. Nabídl by i místo pro fotky, které Mucha s oblibou pořizoval,“ popsal Malinský. Odhadované náklady činí 184 miliónů korun. Budova nabízí 5000 metrů čtverečních.

Pokud záměr radnice nevyjde, v přípravách na stavbu by ráda pokračovala. V pavilónu by podle vedení radnice Prahy 1 mohlo vzniknout muzeum, kavárna, knihovna, řada putovních expozic. Poptávka po podobných prostorech je podle starosty velká. „Po revoluci kromě Tančícího domu žádná zajímavá architektonická stavba v Praze nevznikla,“ tvrdí Lomecký.

Je třeba změnit územní plán



Než se začne stavět, je nezbytná změna územního plánu. Získání stavebního povolení potrvá odhadem tři roky, stavební práce dalších 12 měsíců.

Vizualizace nového pavilónu

FOTO: Praha1/Arpema

Vystavět novou budovu na místě, kde kdysi býval pomník komunistického funkcionáře Jana Švermy, souvisí se záměrem oživit ulici Revoluční, o což usiluje sdružení Aliance Revoluční. Tvoří ji významní podnikatelé a majitelé nemovitostí, Praha 1 a Hospodářská komora Prahy 1.

Cyklus obrazů Slovanská epopej vznikal v letech 1912 až 1926 v ateliéru na zámku Zbiroh. Dílo bylo poprvé vystaveno v roce 1928. V letech 1963 až 2011 byla velkoformátová plátna vystavena na zámku v Moravském Krumlově. Po dlouhých sporech bylo od dubna 2011 pět pláten cyklu umístěno ve dvoraně Veletržního paláce v Praze, celý cyklus byl tamtéž zpřístupněn v květnu 2012. Nyní míří na výstavu do Tokia.