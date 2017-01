Až tak daleko to došlo v Údolí slonů v trojské zoo, kam návštěvníci v posledních letech chodili obdivovat nový výběh, křtít první narozené slůně nebo první počaté i narozené slůně v Troji.

Dřív, než by došlo k tragédii, k níž vzrůstající agrese slonice směřovala, se rozhodlo vedení zahrady jednat.

„Zbývají poslední veterinární vyšetření. Pokud dobře dopadnou, počátkem jara odejdou Donna se Sitou do německého Osnabrücku. Jejich odchod chystáme dokonce i přesto, že je Donna opět březí a že bychom v Praze mohli přivítat další slůně. Ale je to opravdu nejlepší řešení,“ řekl Právu ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek.

„Donna se totiž po několika letech, kdy ve sloní skupině fungovala v podřízené roli, bohužel proměnila v zákeřného útočníka,“ pokračoval Bobek. „To nenadsazuji. Opakovaně se stalo, že vyčkala, až bude některá ze slonic osamocená, a zezadu na ni tvrdě zaútočila. Snažila se ji srazit k zemi,“ popsal hlavní důvod odchodu slonice Bobek.

„Jeden z útoků odnesla Tamara zraněními, která si vyžádala dlouhé léčení. A raději nemyslet na to, co by takový útok mohl způsobit loňským slůňatům Maxovi a Rudolfovi. Nemůžeme jí dát příležitost k dalším útokům. A držet je se Sitou trvale oddělené od ostatních slonic dost dobře nejde. V Osnabrücku, kde chtějí chovnou skupinu teprve začít budovat, jim bude mnohem lépe,“ dodal ředitel.

Chovatelé k nim napřímo nemohou

V současné době je Donna se Sitou v jiné části výběhu než srílanské slonice a jejich mláďata.

„Už několik měsíců je držíme v jiné části pavilónu, abychom eliminovali další útoky. Napadání ostatních zvířat je samozřejmě tím hlavním důvodem, ale je tu plejáda dalších, se kterými chovatelé bojují,“ vysvětlil kurátor savců Pavel Brandl.

„Donna je totiž chována na rozdíl od ostatních slonů v režimu chráněného kontaktu, nikoli přímého. To znamená, že s ní chovatel pracuje vždy přes bariéru, například zeď s otevíracími okny, skrz které se bezpečně dostanou k tomu, aby jí udělali manikúru, výplach chobotu či odebrali vzorky krve,“ dodal.

Rodina se musí stěhovat společně

Na chráněný kontakt Donnu naučili už jako dospělou v Zoo Rotterdam, odkud v květnu 2012 do pražské zoo přišla. O její dceru, kterou porodila v únoru 2013, poté chovatelé pečovali ve stejném režimu.

„U dospělého slona by bylo nesmírně obtížné, jestli vůbec reálné, vracet ho do přímého režimu. U Sity, která je tak zvyklá od narození, je to zcela nemožné,“ vysvětlil Brandl a potvrdil, že trojskou zahradu opustí i první narozené sloní mládě v Praze.

„U slonů se vždy stěhují celé rodiny. Tedy samice i s mláďaty. Ono rozdělit je i do dvou stájí je těžké, musí se to dlouho nacvičovat. A je pak vidět, jak špatně to nesou. Proto je jasné, že se budou stěhovat spolu,“ dodal Brandl.