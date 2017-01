Češi unesení v Libanonu se chtějí se státem soudit o odškodné

Češi unesení v Libanonu se poté, co stát zamítl jejich žádost o odškodné 40 miliónů korun, chtějí soudit. Na svém webu to v úterý uvedl Český rozhlas Radiožurnál, kterému to řekl jeden z unesených, advokát Jan Švarc. Odškodnění chtěli čtyři z pěti Čechů unesených v Libanonu v létě 2015. Tvrdili, že únosu mohly zabránit tajné služby.