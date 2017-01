Pana Václava (68 let) upozornil na zvětšující se znaménko na paži známý, shodou okolností lékař. To se psal rok 2008. Diagnóza byla jasná a rychlá, jednalo se o melanom, který se musel hned odstranit. Následujících šest let docházel Václav na kontroly s dobrým výsledkem, až v roce 2014 v srpnu lékaři objevili další nálezy. Na plicích, střevě a játrech.

Následovaly dvě chemoterapie, ale bohužel v srpnu téhož roku se objevilo nové ložisko na mozku, které bylo ošetřeno Gama nožem. Protože ale pan Václav chemoterapii špatně snášel, byla mu ještě téhož roku nasazena první léčba imunoterapií, kterou si nemůže vynachválit. Druhou léčbu absolvoval v dubnu 2016. Dnes je bez výrazného postupu nemoci, žije aktivní a spokojený život.

„Při této formě léčby nemám žádné problémy. Musel jsem sice zrušit letní dovolené a některé aktivity včetně podnikání, nicméně po psychické stránce mne nemoc velmi posílila. Namísto toho pěstují zeleninu, pořídil jsem si hospodářská zvířata a svůj čas trávím s vnoučaty,“ řekl pan Václav na mezinárodním kongresu Prague Onco věnujícímu se novinkám v léčbě nádorů.

Případy rakoviny kůže prudce rostou

„Princip imunoterapie vychází z původní myšlenky, že rakovina je selháním imunitního systému. Nádorové buňky rostou, protože se umí před imunitou člověka maskovat. Pomocí imunoterapie umíme odbrzdit a znovu nastartovat imunitu pacienta tak, že dokáže proti zhoubnému bujení bojovat,“ vysvětluje princip léčby profesor Luboš Petruželka, přednosta Onkologické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze.

Až 35 % pacientů má naději na dlouhodobé přežití Ivana Krajsová, lékařka

Předpokládá se, že v roce 2030 bude diagnostikován až dvojnásobek zhoubných nádorů než jich je dnes. Jen v Čechách je diagnostikováno 2400 nových případů ročně, přičemž zhruba 450 lidí na něj každý rok umírá. Počet případů roste hlavně proto, že se lidé nedostatečně chrání před sluncem a zanedbávají prevenci.

Naděje v léčbě jiných druhů nádorů

O imunoterapii se ale nemluví jen v souvislosti s léčbou zhoubných melanomů. Stále více se prosazuje i u dalších typů nádorů. Například ze zahraničí přichází dobré zprávy o úspěšnosti formy této léčby, proto se do budoucna počítá s jejím nasazováním při rakovině plic, ledvin i prostaty.

Imunoterapie poskytuje šanci na prodloužení a zkvalitnění života. „Průměrná doba přežití s touto diagnózou se dříve pohybovala mezi šesti a devíti měsíci a žádná terapie nedokázala tento čas prodloužit. Nová léčba téměř ztrojnásobila dobu přežití na 25–30 měsíců. Co je důležité – až 35 % pacientů má dokonce naději na dlouhodobé přežití. Navíc mají pacienti díky nové léčbě velmi dobrou kvalitu života, která jim umožňuje dělat běžné činnosti,“ upozorňuje lékařka Ivana Krajsová, primářka Dermatovenerologické kliniky VFN a 1. LF UK.