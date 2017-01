„Vloni k nám přijely čtyři rodiny, zůstaly tři, jedna rodina se vrátila do Iráku. Tyto tři rodiny mají celkem 13 členů, z nich jsou čtyři ještě děti v předškolním a školním věku,“ připomněl Adam Sabela, který s rodinami pracuje v integračním programu Karmel. Dodal, že dalších 21 křesťanských uprchlíků z Iráku žije pak v Praze.

„Tři rodiny uprchlíků, které žijí tady v bytech v Českém Těšíně, jsou zde spokojené a chtějí zde zůstat. Chodí k nám do sboru, budují si další a další vztahy s místními obyvateli, což je velmi důležité. Děti byly o prázdninách na táborech, kde si našly nové kamarády. Jinak chodí do křesťanské základní školy v Třinci, kde nebyl ani s rodiči, ani s dětmi či pedagogy žádný problém. Co se týká dospělých, tak všichni v produktivním věku již mají práci, nebo do ní právě nastupují,“ sdělila ředitelka Slezské diakonie Zuzana Filipková.

Podle Sabely pracují čtyři lidé přímo ve Slezské diakonii, dva nastoupili v lednu do Třineckých železáren. „Jedna žena je na mateřské a jedna v důchodovém věku,“ upřesnil Sabela. Například otec studenta Karama Al-Almaeaha pracoval v Iráku jako truhlář a i nyní se mu podařilo najít práci v tomto oboru ve stolařské dílně.

Na tiskové konferenci ve Slezské diakonii v Českém Těšíně se hovořilo o projektu začlenění křesťanských uprchlíků z Iráku do Česka.

FOTO: Denisa Doležalová, Právo

„Jsme zde spokojeni, Česko se nám moc líbí. Nechceme se vracet. Jsme šťastní, že jsme v klidném prostředí, kde nám nehrozí žádné nebezpečí jako v Iráku. Já se chci pořádně naučit češtinu, abych mohl vystudovat vysokou školu,“ svěřil se dvaadvacetiletý Karam s tím, že samozřejmě se zde potýkali zpočátku i s nějakými problémy.

„Překvapilo nás hodně počasí a také zdejší jídlo. Ale už jsme si zvykli. Také jsou zde jiné vztahy mezi lidmi. U nás celé rodiny drží více pohromadě, tady se mi zdá, že na sebe lidé nemají až tak moc času a žijí si svůj život za sebe. Hodně pracují,“ popisoval Karam.

Křesťanský uprchlík z Iráku Karam Al-Ajmaeah se svou překladatelkou Ivetou Ajjanovou, která žila několik let v Sýrii.

FOTO: Denisa Doležalová, Právo

Do Česka mělo vloni postupně přesídlit celkem 153 iráckých křesťanů ohrožených agresí takzvaného Islámského státu v Iráku. Přesídlení běženců, které schválila vláda, organizoval Nadační fond Generace 21. Do Česka ale nakonec dorazilo jen devět desítek lidí, řada z nich se vrátila zpět nebo zamířila do jiných zemí. Vláda pak celý projekt zrušila.