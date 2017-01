Ve hře nejsou žádné drobné. Například Česká Kubice na Domažlicku má na svém území šest kasin. Hazard jí v loňském roce vynesl 105 miliónů. Železná Ruda na Šumavě se dvěma velkými kasiny si loni přišla na 29 miliónů korun.

Starostové se zvažovanému opatření brání. Poukazují na to, že díky hazardu financují zdravotnictví, sport nebo turistický ruch v regionu, o který se stát nedokáže postarat. „Město tyhle peníze potřebuje. Kdyby nám je stát vzal, znamenalo by to, že bychom cestovní ruch úplně přestali podporovat. Žádná státní koncepce rozvoje a podpory cestovního ruchu není,“ řekl Právu starosta Železné Rudy Michal Šnebergr (ODS).

Česká Kubice díky příjmu z takzvaných technických her financuje i místní spolky, hasiče nebo hendikepované děti. „Kupujeme jim pomůcky, bez kterých nemohou být. Stát jim je nedokáže poskytnout. Když nebudeme mít peníze z hazardu, kdo se pak o takové děti postará?“ uvedl na dotaz Práva starosta České Kubice Vladimír Koranda (SNK ČK).

„Je to disproporce“

Obce, které na svém území nezakázaly automaty, získávají z každého přístroje určitý výnos, který není rozdělován mezi další obce v Česku. Naopak u ostatních her, jako jsou loterie, kurzové sázky nebo živé hry, se daň mezi další samosprávy přerozděluje.

„Některé obce tak podporou technických her dosahují výnosu až 200 tisíc korun na obyvatele, ačkoli průměrný výnos sdílených daní, a to včetně daně z hazardu, za celou Českou republiku je 12 tisíc na obyvatele,“ sdělil Právu Jakub Vintrlík z ministerstva financí. Konkrétně Česká Kubice má po započtení hazardu výnos na obyvatele 118 tisíc korun, Železná Ruda pak 29 tisíc korun. Resort hovoří o značné disproporci.

Jestli opatření začne fungovat, je otázka, jestli vůbec takové podniky v příhraničí mít Michal Šnebergr, starosta Železné Rudy



Ministerstvo proto vážně uvažuje o tom, že by objem výnosu daně z hazardu z technických her přerozdělovalo mezi všechny obce tak, jako je tomu u ostatních hazardních her.

„Tím by se omezily neodůvodněně nadprůměrné výnosy obcí podporujících hazard a posílily by se příjmy ostatních obcí. Zda a v jaké podobě by se opatření realizovalo, bude závislé na nové vládě,“ doplnil Vintrlík.

Podle starostů navštěvuje kasina a další zařízení v česko-německém příhraničí z drtivé většiny německá klientela, která tak do České republiky přináší peníze. Podniky zároveň zaměstnávají až desítky lidí z oblasti. „Jestli opatření začne fungovat, je otázka, jestli vůbec takové podniky v příhraničí mít. Jen bychom dělali zázemí pro ostatní obce,“ uzavřel Šnebergr.