Soud ve středu znovu projednával žalobu Ayan Jamaal Ahmednuoorové na Střední zdravotnickou školu v Praze 10 — škola prý studentku nepřímo diskriminovala, když jí neumožnila nosit hidžáb do školy. Dívka chce nyní omluvu a odškodné ve výši 60 tisíc korun.

Škola se brání tím, že nošení pokrývky hlavy je v rozporu se školním řádem.

Podle Nachera je případů, kdy se školní řád rozchází s požadavky studentů na svobodu jejich náboženského vyznání, více.

„Díky tomu případu mám zpětnou vazbu z některých našich škol. Nechci je specifikovat, protože se (školy) bojí tlaku aktivistů a mediálního tlaku, ale není to jediný případ. Jsou tu další, byť jsou jich řádově jednotky,“ řekl Novinkám Nacher.

Dodal, že se jedná například o požadavky na oddělenou výuku tělesné výchovy, výjimky aby některé předměty vyučovala pouze žena či požadavek na přestávky na modlení.

Školy tyto žádosti řeší individuálně — a tak by se podle Nachera měla řešit i nynější kauza kolem zákazu nošení šátku.

Zdravotnická škola je specifická

Sám Nacher zdůrazňuje, že žaloba se týká střední zdravotnické školy, která je výukou předmětů i praxí odlišná od jiných typů středních škol. Pokazuje na to, že v oborech zdravotní asistent, ošetřovatel či pečovatel se pracuje s lidmi — sahá se na ně.

„Už od počátku studia se při praxi pracuje na figurínách. Jinými slovy v případě, že by platila teze, že je nezadatelným ústavním právem náboženská svoboda nosit šátek ve škole, tak v té chvíli můžete stejně odůvodnit i legitimní žádost o výjimku netrénovat na mužské figuríně,“ argumentoval Nacher.

Oděvy žen v muslimských zemích

Není mu jasné, jak by pak takové studentky absolvovaly třeba praxi v nemocnicích, kde by musely ošetřovat i mužské pacienty.

„Dostáváme se do paradoxní situace, kdy ten člověk bude studovat obor, který nebude moci ze sta procent uplatnit v praxi. Proto říkám, že je potřeba na tuto tématiku nahlížet tak, že jde o zdravotnickou školu. Odlišil bych to od samoúčelných pravidel, které by měly a mohly někoho nějak šikanovat,“ řekl Nacher.

Zákopová válka



Daný případ se podle něj vůbec neměl dostat k soudu. Zákaz nošení pokrývky hlavy v budově školy je podle něj běžným pravidlem školního řádu. Dokládá to i seznam středních škol v Praze, který si nechal připravit, v něm má zhruba 35 až 40 procent škol toto pravidlo v řádu uvedeno.

Nacher přiznal, že rozhodnutí soudu se bojí. Buď totiž utvrdí v přesvědčení „svaté bojovníky proti islamizaci“, nebo potvrdí, že je možné školní řád ohýbat podle libosti až k nesmyslnostem.

„Nazval bych to zákopovou válkou. Protože jedni tam sedí s vlaječkami a trikolorami a druzí si schválně dávají na hlavu pokrývku, aby ukázali solidaritu,” popsal středeční jednání soudu Nacher s dovětkem, že v dané kauze nemůže nikdo zvítězit.

„Rozumný člověk podle mě z toho soudu vůbec nemůže mít radost,“ dodal Nacher.

Dívka podle něj měla respektovat pravidla školy nebo si mohla vybrat jinou školu, kde ta pravidla nejsou.