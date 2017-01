Daňové zvýhodnění na druhé dítě vzroste ze stávajících 17 004 korun na 19 404 korun za rok. Na třetí dítě sleva stoupne z 20 604 korun až na 24 204 korun ročně. Pro první dítě zůstává sleva na 13 404 korunách.

Vyšší daňové slevy lidé by měli moct lidé využít zpětně od počátku roku. Normu nyní dostane Senát, poté prezident Miloš Zeman.

Nižší daně nebudou



K daňovému balíčku se sešlo několik pozměňovacích návrhů. Dolní komora například kývla na to, že živnostníci s výdajovými paušály budou mít opět možnost uplatnit daňovou slevu na manželku a děti. Prošel také návrh, že živnostníci budou moct uplatnit procentní výdajový paušál nejvýše z miliónu místo nynějších dvou miliónů.

Opoziční ODS a TOP 09 například chtěly zrušit sedmiprocentní daňovou přirážku pro lidi s vyššími příjmy. Sněmovnou to však neprotlačily.

Všude čtu, jak chcete jít do voleb se snížením daní. Proč jste to neudělali teď? Zbyněk Stanjura, předseda poslanců ODS

Neprošly ani pozměňovací návrhy pravice na snížení sazeb DPH. ODS navrhovala sazby 19 a 10 procent, topka 20 a 10 procent. Budou platit tak dál tři sazby daně z přidané hodnoty - základní ve výši 21 procent, snížená 15 procent a druhá snížená 10 procent.

Šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura koaličním stranám hlasování vyčítal. „Všude čtu, jak chcete jít do voleb se snížením daní. Proč jste to neudělali teď, když jste mohli? Teď jste měli příležitost, mohlo to platit už od dubna,“ rýpal.

Přidal se k němu i předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. „Snížení na 20 a 10 procent vycházelo vstříc kritice všech vládních stran. Když naše vláda zvýšila sazby, drtivě jste to všichni kritizovali,” připomněl bývalý ministr financí Kalousek.