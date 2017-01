Parlamentní vyšetřovací komise vznikla v červenci, aby prošetřila okolnosti sloučení Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) a Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality (ÚOKFK). Nyní se její práce blíží do finále. Po vyslechnutí všech svědků, mezi nimiž byl třeba policejní prezident Tomáš Tuhý, jeho bývalý náměstek a tvůrce reorganizace Zdeněk Laube nebo bývalý ředitel ÚOOZ Robert Šlachta, připravuje závěrečnou zprávu.

Návrh zprávy ve čtvrtek komisi předložil právě Blažek. Na devadesáti procentech se podle něj sedmičlenná komise již shodla. „Zpráva má několik částí, druhá část se jmenuje Nejpodstatnější faktická zjištění. Někteří členové komise říkají: 'Slyšeli jsme toho tolik a myslíme si, že tam patří ještě toto',” shrnul Blažek s tím, že se jedná o zhruba deset procent textu. Další člen komise Martin Lank (Úsvit) přirovnal současnou fázi zprávy k legislativnímu procesu, kdy právě prošla prvním čtením.

Výstupy ze zprávy by měly být podle Blažka dvojího typu. Jednak to budou zjištění, tedy zpráva pro Sněmovnu, a jednak podklady, na základě kterých by členové komise chtěli navrhnout změny legislativy.

„Komise se shodla na tom, že některá usnesení navrhneme, a budou to usnesení, která budou směřovat jak vůči vládě, tak vůči státnímu zastupitelství, tak vůči Poslanecké sněmovně,” uvedl Blažek.

Ve Šlachtově zprávě nic není



Během fungování komise se například ukázalo, že v případě úniku ze spisů vyšetřují státní zástupci své kolegy. „Když bylo podezřelé VSZ Olomouc z úniku některých informací, tak (jiný žalobce) dohlížel na vyšetřování této činnosti,” zmínil příklad Blažek. V takovém případě podle něj hrozí podjatost.

Dodal, že komise došla k podobnému závěru jako vrchní státní zastupitelství (VSZ) v Praze. To minulý týden oznámilo, že odložilo trestní oznámení někdejšího šéfa olomoucké expozitury ÚOOZ Jiřího Komárka, který je podal právě kvůli sloučení obou útvarů. Měl pocit, že šlo o likvidaci ÚOOZ. „Uvědomte si, že ta takzvaná Šlachtova zpráva byla součástí trestního oznámení pana Komárka. Znamená to, že podle VSZ v Praze tam není vůbec nic, co by svědčilo o jakékoli trestné činnosti v souvislosti s reorganizací policie,” zdůraznil Blažek.

Rozhodně by se ale nepodepsal pod tvrzení, že reorganizace proběhla v pořádku, a důvodů je prý celá řada. Nechtěl být ovšem konkrétní. Blažek zmínil pouze argument, že sloučení obou útvarů proběhlo neočekávaně a velice rychle, a proto vyvolalo celou řadu spekulací, které vyústily až ve vládní krizi.

Komise se sejde ještě příští čtvrtek. Blažek naznačil, že než dojde k závěru, pravděpodobně zasedne ještě třikrát nebo čtyřikrát.