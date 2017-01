Vychytávek na hory je celá spousta. Mezi ty, které vás ochrání před mrazem, patří například vyhřívané rukavice, ponožky a další druhy oblečení. Při čekání na vlek je dobré mít hůlky, do kterých se dá nalít něco na zahřátí.

Výrobci počítají také s používáním mobilních telefonu, bez kterých si spousta lidí nedovede představit ani hodinu. Existují buď rukavice s dotykovými konci nebo takové, ve kterých je zabudovaný mikrofon a pomocí technologie bluetooth se spárují s telefonem. Zavolat si s někým pak můžete přes rukavici.

U lyží samotných v posledních letech k výrazným změnám nedochází. Zesiluje trend odlehčování lyžařského vybavení, díky čemuž se na sjezdovce lyžař tolik neunaví. Pravidlo, že pořádné lyže musí být těžké, dnes už neplatí. Výrobci používají lehčí a modernější materiály.

Roste zájem o univerzální lyže



Dalším trendem, který se dostal do České republiky, je čím dál větší prosazování širších allmountain lyží. „Pokud si chci pořídit jen jedny lyže, se kterými si zalyžuju za všech podmínek, tak je lepší koupit si nějakou širokou lyži. Ta mi umožní zábavu i v horších sněhových podmínkách, nebo když se rozhodnu vyjet mimo sjezdovku,“ popsal Novinkám Karel Studnička ze Ski a Bike Radotín.

Co se snowboardů týče, je v dnešní době nabídka široká a to díky technologiím a materiálům, které výrobci do prken aplikují. Dříve mělo prkno pouze klasické prohnutí, tzv. camber. Nyní je nabídka pestřejší. Vyrábějí se rockery, neboli banán, což je přesný opak camberu a další druhy zahnutí.

„Největší problém je asi vybrat si prkno, které je pro nás nejvhodnější. Ideální je opravdu nechat si poradit od odborníků. Prkna jsou různě široká, mají různé tvrdosti, vykrojení nebo různé profily,“ řekl Novinkám vedoucí prodejny Happy Sport Modřany Tomáš Nejedlý.