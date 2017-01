Vondráček bude ve funkci pouhých deset měsíců, zřejmě i proto je jeho hlavní ambicí vše stihnout. „Jsem limitovaný časem. Máme už strašně málo času a blíží se volby. Diskuze ve Sněmovně se bude určitě přiostřovat a musím udělat vše pro to, aby ten přechod byl hladký,“ řekl Vondráček Novinkám ještě před svým zvolením.

Dodal, že jako nováček se nyní bude především snažit, aby zapadl a nic nebrzdil.

„Kdybych měl více času, tak mám své vize. Vadí mi, jak se tu k sobě chováme. Vždycky jsem prosazoval, že bychom tu měli přijmout nějaký etický kodex. To je třeba téma, které bych rád otevřel, ale máme před sebou jenom deset měsíců,“ dodal.

Jaroslava Jermanová (ANO)

FOTO: Právo

Jeho předchůdkyně Jermanová byla jedna z prvních, která začala prosazovat úplný zákaz konzumace alkoholu ve Sněmovně. Sám Vondráček ovšem se současným řešením nesouhlasí. Nyní se totiž podle něj nenalévá v restauracích, ale jinak se v budově dolní komory parlamentu alkohol konzumovat může. Pití během jednání zakázal předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček (ČSSD).

Jermanová si do toho nenechala kecat



Někdejší místopředsedkyni Jermanovou ovšem za její práci chválil. „Chtěl bych ji ocenit, protože ona ty začátky neměla lehké, měla za sebou hodně střetů s těmi starými matadory. Hodně ataků ustála, naučila se to a myslím, že ke konci to vedla velice dobře. Je to silná osobnost a nenechala si do toho kecat,“ konstatoval Vondráček.

Dodal, že s Jermanovou jsou každý jiná povaha. On je prý klidnější typ, který je rád, když se lidé dohodnou. Navíc má dle svých slov proti ní výhodu právnického vzdělání, znalosti jednacího řádu, právní teorie a právních procesů.

„Nejsem tak striktní a myslím, že mým přínosem bude klidné vedení,“ uzavřel Vondráček.

Sněmovna má celkem čtyři místopředsedy. Jsou jimi Vojtěch Filip (KSČM), Petr Gazdík (STAN) a Jan Bartošek (KDU-ČSL) a nově i Vondráček.