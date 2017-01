„Dnes má pro nás každá postel cenu zlata. Jsme za hranou toho, co zákon chce. Máme tisíc lidí nad limit,“ řekl Právu ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO), který ve středu slavnostně otevřel nové ubytovací kapacity ve věznici v Plzni na Borech.

Resort podle Pelikána pokaždé, když zvažuje otevření zcela nového zařízení, naráží na obavy místních obyvatel. „Obavám rozumím, ale jsou zcela zbytečné. Nikde nám věznice nedělají problémy, nejsou na škodu,“ komentoval situaci Pelikán.

Narážel tak na plány vybudování ženské věznice v Králíkách na Ústeckoorlicku, proti které místní obyvatelé protestují. Stát má podle Pelikána i další projekty. Jaké to jsou, ale neupřesnil. Vzhledem k potřebě tisícovky nových lůžek je třeba čtyř nových objektů.

Jako před amnestií

Podle generálního ředitele Vězeňské služby ČR Petra Dohnala se země dostává do stavu, který zažívala před amnestií v roce 2013. „Tehdy bylo uvězněno téměř 23 tisíc lidí. Dnes je v českých věznicích 22 517 osob. Přeplněnost se pohybuje okolo 108 procent,“ sdělil Dohnal.

Další tisícovka vězňů by podle Pelikána a predikcí státu měla přibýt. Volné kapacity jsou jen v nejtěžším typu věznic - tedy trestnic se zvýšenou ostrahou. „Ty jde ale jen těžko využívat pro něco jiného než pro ty nejtěžší vězně,“ doplnil ministr spravedlnosti.

Podle Pelikána dnes soudce nemá příliš možností, co udělat s člověkem, kterého ještě nechce poslat za mříže. Uděluje jim proto jen podmínku. „Ta nemá žádný výchovný efekt. Člověk se téměř s jistotou před soud vrací a poté končí ve vězení,“ dodal Pelikán.

Stát chce náramky

Řešením by mohl být trest domácího vězení s elektronickým náramkem. Pelikán je přesvědčen, že by přinesl vyšší šanci na nápravu. Trest domácího vězení dnes sice v českém právu existuje, v současnosti ale téměř není ukládán. Soudci slovům ministra nevěří, že bude efektivní, protože je kontrolován jen namátkovým sledováním ze strany úřadů.

„Náramek nám oproti tomu umožní mít téměř jistotu, že se odsouzený trestu nevyhýbá. Pravděpodobnost, že soudce uloží takový trest, se pak podstatně zvýší,“ uvedl Pelikán. Ministerstvo už vypsalo tendr na dodání elektronických náramků. Šanci, že se novinka objeví v praxi, Pelikán považuje za velikou. Smlouvu s dodavatelem by resort mohl uzavřít už v únoru. Měsíce by pak trvalo naběhnutí systému a zvyknutí si na nový trest ze strany soudců.

„Uchazečů výběrového řízení je šest. Mají čtyři technologie, které mezi sebou soutěží. Nechceme kupovat velký počet náramků na sklad. Rámcová smlouva předběžné počítá s tím, že by v první vlně mělo být dva tisíce náramků,“ přiblížil Právu Pelikán.

Více míst v Plzni

Vězňů přibývá i kvůli novému trestnímu zákoníku, který podstatně zpřísnil sazby za bagatelní trestnou činnost, které je nejvíce. Dalším vlivem je podle ministra efektivnější práce policie.

Z 1152 na celkem 1207 míst se ve středu zvýšila kapacita ve věznici v Plzni na Borech. Umožnila to rekonstrukce nevyužívané lůžkové části za zhruba milión korun, na které pracovali samotní odsouzení. Zamíří do ní lidé zařazení do věznice s ostrahou.

„Ještě letos plánujeme otevřít část věznice v areálu věznice Jiřice, chceme otevřít nový objekt v pobočce Poštorná a plánujeme otevřít nové oddělení ve věznici Kuřim,“ dodal Dohnal s tím, že díky tomu by kapacita měla vzrůst o více než 200 míst.