Jednání jsme sledovali on-line.

11:41 - Sněmovna přehlasovala veto prezidenta Miloše Zemana a 129 hlasy schálila zákon o střetu zájmů. Proti hlasovalo 49 poslanců. Proti byli poslanci hnutí ANO a někteří nezařazení. Kdo jak hlasoval, si můžete prohlédnout zde.

11:40 - Poslanci přistoupili k hlasování.

11:35 - „Je tady strašně moc lhářů. Kalousek, Kučera, Birke, Benešík. V životě jsem nikomu žádné daně neprominul. Jsou to zoufalci a lháři. K řečnickému pultíku však nešel. „Ale co bych jim tam povídal?“ podivil se.

11:28 - Poslanci na deset minut přerušili jednání. Mezitím se v novinářském atriu objevil Babiš.

11:26 - Faltýnek se Laudátovi omluvil. „Neměl jsem správné informace,” řekl.

11:25 - Faltýnek se obul do šéfa poslaneckého klubu TOP 09 Františka Laudáta kvůli hospodaření Obecnímu domu. Laudát je jeho někdejším ředitelem. Laudáta se vzápětí zastala Černochová, šéf poslanců ANO by se měl podle ní předsedovi poslanců TOP 09 omluvit. To si přeje i Laudát. „Jestli se mi Faltýnek za ty sprosťárny neomluví, tak jsem s ním skončil,“ vzkázal mu z pléna.

11:17 - Faltýnek se ohradil proti osočení, že si šéf státní kasy Babiš přihrává dotace. „Nikdo z vás tady neřekl jediný příklad,” vyčítal. Obul se také do koaličního partnera ČSSD a a premiéra Bohuslava Sobotky. „Zůstává v nás pachuť zrady zejména od pana premiéra,” podotkl Faltýnek.

11:13 - Sněmovnu pobavila poslankyně Jana Černochová (ODS), který si rýpla do svého nového kolegy Petrtýla. „Já se taky nestačím divit. Všichni jsme si všimli, na rozdíl od pana Petrtýla, že nejvíc zde vystupují poslanci hnutí ANO. Takže kdo nás zdržuje? Zvedněte ruku, kdo jste nevystupovali, kolegové z hnutí ANO,” tázala se. Petrtýlovi vzkázala, aby nezatěžoval Sněmovnu s tím, jak se chovají jeho vlastní kolegové.

11:10 - Poprvé vystoupil nový poslanec František Petrtýl (ANO), který v dolní parlamentní komoře nahradil Jaroslavu Jermanovou. „Sedím zde druhý den a můžu vám upřímně říct, že se nestačím divit. Překvapuje mě množství času a energie vynaložené bez jakéhokoliv výsledku. Je zde vidět, že máme problém, že se jedna strana nemůže shodnut s druhou a naopak,” shrnul jednání.

11:05 - „Pan ministr Babiš sám sobě odpouští více než několik miliard ročně na daních. Na prstech jedné ruky byste spočítali, kolik opravdu Agrofert platí,” uvedl na plénu šéf topky Kalousek.

10:57 - Poslanci už o lex Babiš debatují téměř dvě hodiny.

Šéf poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek na jednání o lex Babiš

10:46 - Místopředseda lidovců Ondřej Benešík prohlásil, že Babiše nikdo nevyhání z politiky. Jde podle něj o to, aby si nepřihrával dotace.

10:34 - Blbosti. Tak označil poslanec Martin Komárek (ANO) pozměňovací návrhy Jana Chvojky (ČSSD) a Martina Plíška (TOP 09), které by omezily Babiše.

10:23 - Proslovy řady poslanců z ANO kritizoval poslanec TOP 09 Martin Plíšek. „Jsem šokován, kdy k této diskuzi dochází. Dnes máme hlasovat potřetí o tomto zákonu a jsme svědky toho, jak poslanci hnutí ANO, kteří nevystoupili ani ve druhém a ani ve třetím čtení, nyní prodlužují jednání a chrání tak byznys a podnikání svého předsedy,” vyčítal.

10:16 - Ministr financí a šéf hnutí ANO Andrej Babiš ve Sněmovně opět chybí. Na jednání nebyl ani včera. Novinkám řekl, že se zákon o střetu zájmů změnil ve frašku.

10:11 - Poslanec Farský konstatoval, že vystoupení zákonodárců z ANO vypadají jako konkurz na umístění na podzimních kandidátkách.

10:00 - Birke, který je zároveň starostou Náchoda, vzkázal Chalupovi, aby lidi jako on nikdy do města ve východních Čechách nejezdili. „My tam takový lidi, jako jste vy, žerem,” prohlásil.

9:59 - „Kdyby blbost nadnášela, tak tady někteří kolegové lítají jak orli,“ komentoval jednání poslanec Jan Birke (ČSSD).

9:50 - Hovoří poslanec ANO Bohuslav Chalupa. Vysvětluje svým kolegům, proč by novelu střetu zájmů neměli přijímat v navržené podobě. „Je to jenom politikaření,“ prohlásil.

9:37 - Na plénu se spolu dohaduje šéf komunistů Vojtěch Filip a předseda TOP 09 Miroslav Kalousek ohledně historie některých politických stran.

9:20 - Zatímco na plénu hovoří poslankyně ANO Helena Válková, průběh jednání a vystoupení Faltýnka na Twiteru komentoval poslanec Jan Farský (STAN). „Zoufalá snaha ANO oddálit schválení zákona o střetu zájmů působí trapně a vyvolává otázky. Je každý den pro Agrofert důležitější než čekající zákony?” napsal.

9:11 - Slovo si vzal poslanec KSČM Stanislav Grospič. Prohlásil, že v ČR narůstá stále větší vliv lidí, kteří propojují své ekonomické zájmy se zájmy politickými. „Proto bychom měli zákonu vyjádřit podporu i proti vetu prezidenta republiky,” prezentoval názor komunistů.

9:09 - Sněmovna začala jednat o lex Babiš.

9:05 - Předseda poslanců ANO Jaroslav Faltýnek navrhl, aby poslanci nejdříve projednali čtyři zákony, které jsou ve třetím čtení, a teprve poté se vrátili ke střetu zájmů. Jeho návrh neprošel.

Pokud poslanci Zemanovo veto přehlasují, což se zřejmě stane, ministr financí Andrej Babiš (ANO) se bude muset zbavit svého holdingu Agrofert, aby mohl dál sedět ve vládě.

Zákon stanoví, že firmy, ve kterých má člen vlády 25 a více procent, nemají nárok na státní dotace, investiční pobídky a veřejné zakázky. Pokud by chtěl sedět Babiš i v příští vládě, bude se muset zbavit svých médií z vydavatelství Mafra. Pod holding ministra financí spadají například deník MF Dnes, Lidové noviny, Metro, časopis 5 plus 2, televize Óčko a rádio Impuls.