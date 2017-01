Šestadvacetiletý Esteban Santiago, který v pátek večer začal bezhlavě střílet do davu lidí v odletové hale letiště ve Fort Lauderdale na Floridě, je válečný veterán. Po návratu z Iráku se léčil s duševní nemocí. Agentuře AP to řekl nejmenovaný... Celý článek Floridský vrah slyšel hlasy a řekl to FBI, ta masakru přesto nezabránila»