„Na většině území leží prachový sníh a v kombinaci s čerstvým větrem, který bude v Čechách postupně slábnout, se budou místy tvořit sněhové jazyky, na horách v polohách nad 700 metrů nad mořem závěje,” upozornil český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Kolem tlakové níže k nám v příštích dnech bude proudit studený vzduch od severu, přičemž teploty budou klesat až k -20 stupňům Celsia. [celá zpráva]

D56 mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem ve směru na Ostravu ve čtvrtek ráno

Lidé by se neměli vydávat do hřebenových partií hor a řidiči by při cestách do hor neměli zapomenout na sněhové řetězy, nářadí k případnému vyproštění zapadlého vozu, teplé oblečení i zásobu potravin a nápojů pro případ uvíznutí na cestě.

Pro příhraniční okresy Jihočeského, Plzeňského a Karlovarského kraje platí výstraha do pátečních 9 hodin, pro další kraje s výjimkou Prahy a Jihomoravského až do 18 hodin.

Na horách hrozí laviny



Na hřebenech Krkonoš napadlo za poslední dny okolo 80 až 100 centimetrů nového sněhu, a proto tam platí 3. stupeň lavinového nebezpečí. „Sníh napadl na zledovatělý terén. Sněhová pokrývka vykazuje malou stabilitu. Hrozí možnost pádu lavin z nového a navátého sněhu a lavin deskových,” varovala horská služba. V Jeseníkách platí druhý stupeň.

V Krkonoších je kvůli množství sněhu i značné riziko pádu větví či stromů.