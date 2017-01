Novelu před senátory hájil ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík (ČSSD). Řekl, že zákaz kouření v hospodách má ochránit především děti a mladistvé a bude mít pozitivní dopad na zdraví lidí. Vzápětí se podivil, že se v senátní restauraci kouří.

Ludvíkovi oponoval senátor Valenta. Norma podle něj nepřiměřeně zasahuje do vlastnictví podnikatelů. „Je to nevyvážený návrh, který je příliš přísný ne ke kuřákům, ale k provozovatelům,“ prohlásil.

Navrhl proto, aby v hospodách mohly vzniknout takzvané kuřárny. Oddělené místnosti, do kterých by nechodila obsluha, už se ve Sněmovně snažil prosadit Marek Benda (ODS), ale neuspěl.

Valenta zároveň navrhl odložení účinnosti zákona na 1. ledna 2018. Vláda počítá s tím, že zákaz kouření v restauracích bude platit od 31. května letošního roku.

A co parky? Namítal Vystrčil



Senátor Miloš Vystrčil (ODS) během středečního jednání podotkl, že zákaz kouření porušují především naši nejvyšší ústavní činitelé v čele s prezidentem Milošem Zemanem.

„Pokud někde chceme začít, měli bychom začít u sebe. Pokud to platí pro normálního občana, tak by to mělo stokrát platit pro ty, kdo jsou zvoleni,“ konstatoval Vystrčil.

Podotkl také, že zákaz kouření platí pro zoologické zahrady, ale už se nemyslí na botanické zahrady. „A co parky?“ zeptal se řečnicky.

Výbor ve středu doporučí stanovisko, které by měl Senát přijmout. Příští týden bude normu ještě řešit zdravotnický výbor. Horní komora bude zákon definitivně schvalovat na schůzi 18. ledna.