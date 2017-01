Na bouřlivou noc byly připraveny stovky policistů a zdravotníků a v polovině Václavského náměstí parkoval kamión záchranné služby takzvaný Golem. Oslavy v centru Prahy ale proběhly bez vážnějších problémů, přestože v ulicích byly tisíce lidí.

Redakce serveru Novinky.cz přeje čtenářům krásný a úspěšný rok 2017.

Záchranáři v Praze ošetřili od začátku silvestrovského večera 12 lidí, kteří se zranili při odpalování zábavní pyrotechniky. U dvou bylo poranění velmi vážné a pacienti museli být s utrženými prsty převezeni do nemocnic. Celkem ošetřili 138 lidí, z toho 36 jich bylo od půlnoci, sdělil mluvčí pražské záchranky Dominik Horn.

Policisté řešili především potyčky mezi podnapilými lidmi přímo v ulicích centra a v barech. Hasiči vyjížděli k menším požárům, které zřejmě způsobila pyrotechnika.

Hasiči podle mluvčí Pavlíny Adamcové měli od půlnoci asi dvě desítky zásahů. Byla to především požáry popelnic, keřů či travního porostu způsobené pravděpodobně odpalováním pyrotechniky.

Policisté museli zasahovat především u potyček mezi alkoholem posilněnými lidmi přímo v ulicích města i v barech či restauracích. "V Krakovské ulici jsme uklidňovali osazenstvo baru, kde měl jeden z hostů použít plynovou pistoli. Naštěstí se situace uklidnila," uvedla policejní mluvčí Andrea Zoulová.

V poklidném duchu se nesou oslavy příchodu nového roku také na dalších místech Česka. Pouze záchranka ve středních Čechách hlásila první výjezdy. Na Benešovsku se zranila mladá dívka, která nestačila včas odhodit petardu.

Speciální sanitní vůz Golem na Václavském náměstí v Praze

FOTO: MDW, ČTK

"Slečna si záchranářům stěžovala na necitlivost prstu. Pacientka byla po ošetření transportována do benešovské nemocnice na oddělení chirurgie," uvedla mluvčí záchranky Petra Effenbergerová.

Policisté hlídkují ve spodní části Václavského náměstí v Praze v rámci silvestrovských oslav v hlavním městě.

FOTO: Michal Doležal, ČTK

Kutnohorští záchranáři zase vyjížděli k muži, který po požití velkého množství alkoholu upadl do bezvědomí. "Do příjezdu posádky byl volající dispečerem instruován v poskytování první pomoci," řekla Effenbergerová. Záchranáři poté muže na místě ošetřili a přepravili ho do kutnohorské nemocnice.

Středočeští hasiči v souvislosti se Silvestrem zatím evidují jediný výjezd, a to k zapálené popelnici od prskavky v Kladně. "Nebyla způsobena žádná škoda," uvedl mluvčí hasičů Ladislav Holomčík.