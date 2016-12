Pořádný nával a vysoké tržby tak evidují v těchto dnech nejen obchody a stánky se zábavní pyrotechnikou, ale i e-shopy s tímto sortimentem. Lidé mají zájem nejen o sety rachejtlí a světlic, ale zejména o snadno ovladatelné baterie a fontány s jednou zápalnou šňůrou, tzv. kompakty.

Sháňka po pyrotechnice panuje před Silvestrem ve městech a obcích téměř po celé České republice. Například ostravská prodejna Radomix v městské části Poruba dokonce rozšířila tento týden prodejní dobu o hodinu, aby uspokojila co nejvíc zákazníků.

„Největší zájem je o kompakty,“ řekl Právu majitel obchodu Radomír Gabrik s tím, že má neustále obchod plný lidí.

Nakupují i ženy



Také další prodejce zábavní pyrotechniky, firma Pyro Moravia, eviduje u lidí největší zájem o tzv. kompakty. „Je to ucelená sestava, která má jeden knot, ten zapálíte a funguje to v časovém rozmezí od třiceti vteřin do jedné minuty,“ popsal jednatel firmy Daniel Hradil.

Dodal, že zájem lidí o silvestrovské petardy a ohňostroje je letos zhruba stejný jako v předcházejících letech. „Poslední kvartál máme vždycky rozšířenou dobu o dvě hodiny, prodáváme od 8 do 18 hodin,“ poznamenal Hradil.

Podle Petra Cymorka z e-shopu zabavnapyrotechnika.cz se vkus lidí za několik posledních let příliš nezměnil.

„Nejvíc jdou na odbyt hlavně kompaktní ohňostroje, říká se jim také baterie. Jsou nejjednodušší na odpalování, všechno už je tam naládované, jenom to položíte, zapálíte a už to střílí. Za ty lidé utratí také nejvíce peněz,“ řekl Právu Cymorek.

Prodej zábavní pyrotechniky v pražském obchodním centru Nový Smíchov

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Za pyrotechniku zákazníci utratí většinou do tisíce korun. „Chodí hlavně mladší lidé tak do čtyřiceti let a hlavně muži. Ale je vidět, že emancipace už postoupila, protože už není výjimkou, že přijdou i ženy a rozhodují, co se pořídí,“ dodal s úsměvem Cymorek.

Inspekce má napilno

Kromě zákazníků vyrážejí do prodejen za zábavní pyrotechnikou i kontroloři České obchodní inspekce (ČOI). Podle kategorií se smí pyrotechnika prodávat zájemcům od 15 let, ale většinou jen dospělým od 18 či 21 let. Navíc silnější výbušniny se nesmějí prodávat ve stáncích, ale jen v kamenných obchodech. Nejsilnější pyrotechniku, tzv. 4. třídy, si pak mohou koupit jen lidé s průkazem odpalovače ohňostrojů.

„Při kontrolách se zaměřujeme především na dodržování podmínek nakládání s pyrotechnickými výrobky, aby se minimalizovalo riziko ohrožení života, zdraví a majetku. Současně kontrolujeme i dodržování podmínek skladování a prodeje pyrotechnických výrobků,“ uvedl mluvčí ČOI Jiří Fröhlich.

Inspektoři zatím letos zkontrolovali 124 prodejců pyrotechniky, nedostatky zjistili ve 44 případech, tedy téměř u třetiny prodejců. Podle informací inspekce se ale čísla budou ještě měnit, protože kontroly jsou v plném proudu a potrvají až do 31. prosince.

Podle něj například tento týden inspektoři v pražské tržnici SAPA objevili pyrotechniku nejvyšší kategorie, kterou bez průkazu odpalovače ohňostrojů prodával běžný prodejce. Naproti tržnici zase nabízeli pyrotechniku s návodem, který nebyl okem vůbec čitelný.

Prodejcům lze přitom ze zákona uložit ve správním řízení pokutu až do výše pěti miliónů korun.

A na co by si spotřebitelé měli při nákupu pyrotechniky dávat pozor? Inspekce doporučuje si výrobky dobře prohlédnout a nekupovat je, pokud mají porušený nebo poničený obal, nejsou označeny názvem a adresou výrobce, dovozce nebo distributora, nebo pokud jim chybí označení zkušební značkou a třídou nebezpečnosti.

Petardy děsí lidi i zvířata

Rozhodně by lidé neměli kupovat výrobky s prošlým datem použitelnosti. „Velmi důležitý je u pyrotechniky také český návod k použití a bezpečné manipulaci v českém jazyce, včetně způsobu zneškodnění při selhávce,“ dodává ČOI.

Řada „ostrostřelců“ si neuvědomuje, že nečekané záblesky a výbuchy, které doprovázejí odpálení i jinak bezpečné pyrotechniky, děsí nejen divoká zvířata, ale i domácí mazlíčky a v neposlední řadě i některé spoluobčany.

Nevhodná manipulace se zábavní pyrotechnikou například způsobila ve čtvrtek večer policejní manévry na pražském Karlově náměstí.

„Nečekaný výbuch petardy pod nohama znamená leknutí a šok pro každého jedince,“ potvrdila Právu psycholožka Radana Štěpánková. Ještě větší dopad však může mít nadměrný hluk, záblesky, výbuchy na osoby se zvýšenou citlivostí. Výbuch petardy může u některých jedinců aktivovat i pocity ohrožení.

„U některých lidí může vyvolat nepříjemnou vzpomínku či simulovat určitou situaci, kterou zažili. Ať již v okamžiku ohrožení života, ve válečném konfliktu, nebo když byli účastni při nějaké katastrofě, což může mít i dopady na jejich zdraví,“ dodala.

Opatrní by měli být i majitelé psů a dalších domácích mazlíčků, radí veterináři. Nenadálý hluk z výbuchů doprovázený záblesky většinu zvířat stresuje. Často se stává, že psi štěkají, bojácnější jedinci vyhledávají v bytech místa, kde se chtějí skrýt. Pokud není pes při večerním venčení na vodítku, může se natolik vyděsit, že majiteli i uteče, někdy i ztratí orientaci a nemusí se vždy vrátit.

Požárů přibývá

Silvestrovské veselí, které je již tradičně spojeno s používáním zábavní pyrotechniky, nechtěně zaměstnává hasiče i zdravotnickou záchrannou službu. Počet požárů způsobených zábavní pyrotechnikou v posledních letech výrazně roste a způsobené škody se pohybují v řádech miliónů korun. Nejčastěji hoří travní porosty, kontejnery s odpady, okrasné keře nebo věci na balkonech.

V poslední době dochází i k zapálení odstavených aut a objevují se i případy vyhořelých bytů, do kterých vlétly zapálené světlice. Například loni 31. prosince likvidovaly jednotky profesionálních hasičů 121 požárů, přičemž dlouhodobý denní průměr je 51 požárů.

Nejvíc požárů vzniká ve velkých městech tradičně hned po půlnoci a většina z nich je způsobena právě nesprávnou manipulací se zábavní pyrotechnikou. Příčiny požárů jsou většinou dobře známy: lidská neopatrnost a nedbalost, nesprávná manipulace se zábavní pyrotechnikou a nedodržování bezpečnostních doporučení. V mnoha případech je na vině i nadměrná konzumace alkoholu, která způsobuje, že lidé přestávají být dostatečně ostražití.

Pyrotechniku také často berou do ruky děti. Třeba 19. prosince v Praze vhodily děti světlici do otevřené lodžie, která byla následným požárem zničena spolu s věcmi, které zde byly uskladněny. Dále byly zcela zničeny dvě okna a dveře do obývacího pokoje, parapety, elektroinstalace v zadní části obývacího pokoje a jídelního koutu.

„V bytě se nacházela v tu chvíli jeho uživatelka s nezletilou dcerou. Obě musely hasiči z bytu zachránit,“ sdělila Právu mluvčí Hasičského záchranného sboru ČR Nicole Zaoralová.