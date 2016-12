Restauratéři, kteří k projektu přistoupí, mohou počítat se zlevněním nájmu za předzahrádky i s propagací v informační publikaci o městě. „Zájem je, zatím máme osmnáct žadatelů,“ řekl Právu Radislav Neubauer (ČSSD), starosta centrálního plzeňského obvodu, který „záchodkovou revoluci“ inicioval. „Inspirovali jsme se v Německu, kde to běžně funguje. V Česku o něčem podobném nevím,“ dodal Neubauer.

Plzeňská radnice kvůli „vlídným WC“ nyní upravila sazby za zábor veřejného prostoru. Taxa za metr čtvereční se pro zapojené podniky sníží na necelou polovinu – z pěti na dvě koruny za den.

Kdo tedy má na chodníku postavenou předzahrádku třeba o výměře třicet metrů čtverečních, zaplatí nově za sezónu – dejme tomu od května do konce září – 9180 korun. Ovšem pokud bude mít na dveřích logo projektu. Kdo se k akci nepřipojí, bude za stejně velké venkovní posezení platit skoro o čtrnáct tisíc více.

Příjemný bonus pro majitele



„Šli jsme do toho jako jedni z prvních už na jaře, v době, když ještě nebylo jasné, zda se sazby za zábor změní,“ sdělil Radovan Sochor, manažer Švejk restaurantu v centru Plzně. „Zmírnění nájmu je už jen příjemný bonus. Myslíme si, že je to dobrý projekt, chtěli jsme ho podpořit. Také věříme, že nás zviditelní propagační materiály města. Cizinci, kteří nevědí, co a jak, dostanou informaci, že k nám mohou zajít na záchod. A třeba u nás už zůstanou,“ dodal Sochor.

Příslušné logo zatím restauraci nezdobí – na to dojde až po lednovém podepsání smlouvy, žádné štrůdly turistů bažících po WC se tak zatím ke Švejkovi nehrnou. „Jsou dny, kdy kvůli WC přijde pět lidí, jsou dny, kdy nepřijde nikdo. O zvýšených nákladech na údržbu toalet se nedá mluvit,“ dodal Sochor.