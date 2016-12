To, že tunel, který byl zprovozněn v roce 2006, patří do správní působnosti dvacet kilometrů vzdáleného městečka se sedmi tisícovkami obyvatel, se přitom ukázalo teprve před třemi lety. Do té doby inkasoval peníze z pokut plzeňský magistrát.

Tunel spadl Přeštickým do klína, během vyšetřování jedné dopravní nehody se totiž přišlo na to, že většina Valíku je na jejich území.

„Policie se do té doby řídila svými kilometrovníky, podle kterých měla dané, odkud kam komu co patří. Podle toho se také jelo dlouhá léta. V okamžiku, kdy se v rámci vyšetřování nehody začala detailně řešit místní příslušnost, vyšlo najevo, že naše je pouze část Valíku. Po dohodě s krajským úřadem jsme správní agendu předali do Přeštic,“ uvedl vedoucí odboru správních činností Magistrátu města Plzně Roman Matoušek.

Městský úřad v Přešticích rozjel pokutování za Valík naplno v roce 2014. Od té doby narostl počet dopravních prohřešků o stovky procent.

Za jedenáct měsíců přes 1600 hříšníků



„Za letošní rok jsme až do poloviny listopadu řešili celkem 1600 provinilých řidičů, z toho více než dvě třetiny za nedodržení rychlosti právě ve Valíku,“ uvedla Zdeňka Alblová z kanceláře starosty. Ve většině případů úředníci uložili tisícikorunovou pokutu.

„Nejčastěji se jednalo o překročení rychlosti do 30 kilometrů,“ doplnila Alblová.

Upozornila, že skoro 70 procent hříšníků pokutu uhradí. „U neplatičů ji vymáháme exekučně, což se v polovině případů podaří,“ podotkla Alblová.

Vybírání pokut usnadňuje i to, že na automatický systém měření rychlosti platí dnes objektivní odpovědnost, kde, aniž by se zkoumal řidič, posílá úřad složenku s vyčíslenou pokutou přímo provozovateli vozidla.

„V okamžiku, kdy je do 15 dnů uhrazena, přestupek neexistuje. Pokud ne, zahajuje se správní řízení, kdy provozovateli je vyměřena pokuta a musí zaplatit i náklady řízení,“ vysvětlil Matoušek.

Zatím rekordní stošedesátka



Dvoutubusový tunel pod vrcholem Valík s délkou necelých 400 metrů připomíná v porovnání s alpskými tunely spíše myší díru. Dodržování předepsané rychlosti je monitorováno 24 hodin. Každé vozidlo, které ji překročí, je vyfotografováno.

Kromě dopravních značek upozorňuje na snížení rychlosti a také na radarové měření ještě těsně před tunelem obří světelná tabule. Přesto se denně najde šest sedm hříšníků, kteří tunelem doslova prosviští.

„V průměru za měsíc odesíláme úřadu 170 přestupků. Je to v podstatě stejné, ať je zima, nebo léto,“ sdělila krajská policejní mluvčí Martina Korandová s tím, že denně Valíkem projede kolem 26 tisíc vozidel.

Rychlostním rekordmanem je podle Korandové řidič, který se tunelem řítil stošedesátkou. „Občas také policisté zaregistrují na kamerách vozidlo jedoucí tunelem v protisměru,“ dodala Korandová.

Ředitelství silnic a dálnic plánuje v roce 2018 optimalizovat technologii ve Valíku a v této souvislosti předpokládá, že dojde i ke zvýšení rychlostního limitu na 100 km/h.