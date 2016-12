Místní si po rozhodnutí vlády oddechli, v městečku, kterému kvůli těžbě hrozilo bourání, ale zůstala značná část domů spekulantů prázdných a z některých jsou ruiny. Vedení radnice nyní chce majitele donutit k opravám.

„Spekulanti se snažili do voleb skoupit co nejvíce baráků, aby jednak ovlivnili volby psychologicky a také i fakticky, aby tam mohli přihlásit co nejvíc fiktivních obyvatel a tím i voličů,“ řekl Právu starosta Horního Jiřetína Vladimír Buřt (SZ).

Jiřetínská radnice odhaduje, že z přibližně 600 domů jich realitní supi nakoupili něco přes stovku.

„Ve dvou třetinách, možná třech čtvrtinách těch domů někdo bydlí. Většinou jsou to lidé, kteří berou sociální dávky, a spekulanti tak mají zajištěný alespoň nějaký příjem. V některých případech tam žijí původní majitelé, kteří domy prodali, ale zůstali v nich bydlet jako nájemníci. A některé domy zůstávají prázdné, pět až osm domů jsou ruiny, které skoupili v horším stavu a už do ničeho neinvestovali,“ uvedl Buřt.

Domy skupovali spekulanti zejména od zadlužených lidí, kteří byli třeba v exekuci. Úřad může ve spolupráci se stavebním úřadem nařídit opravy domů, úřad může také nejhorší domy nechat opravit a zajistit na vlastní náklady a ty pak vymáhat po vlastníkovi.

„To bychom samozřejmě nechtěli, ale není to úplně vyloučené. Určitě počítám s tím, že se tím v průběhu roku 2017 budeme zabývat. To chci určitě rozjet, takový nátlak na spekulanty, aby s těmi ruinami začali něco dělat,“ prohlásil starosta.

Výstavba nových domů se rozjíždí

V Horním Jiřetíně s necelými 2300 obyvateli už to nevře jako před vládním usnesením o neprolamování limitů. „Limity v tuto chvíli nejsou tématem, o kterém by lidi diskutovali, kterým by nějak žili,“ potvrdil Buřt.

Jiřetín se rozvíjel i dříve, nyní více než rok po vládním usnesení o neprolamování limitů však rozvoj nabírá na síle a o Jiřetín je obrovský zájem. „Za posledních 15 let se tu postavilo více než 100 baráků. Teď máme připraveno 16 parcel, které se budou zasíťovávat, a ještě aniž bychom vyhlásili záměr jejich prodeje, tak máme už asi 11 zájemců,“ doplnil starosta.

V budoucnu po parlamentních volbách při změně rozložení politických sil není vyloučené, že se k limitům některá vláda vrátí a pokusí se je prolomit. „Já myslím, že opravdu v tuto dobu, kdy celý svět jede v něčem jiném, než je uhlí, to nehrozí,“ dodal optimisticky Buřt.