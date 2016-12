„Obrátil se na nás pan Čižmár, že postrádá svou manželku, a že se mohla nacházet v tom prostoru, kde byl útok. Poté navštívil policii, přinesl jim fotografie, identifikační údaje a vzorek DNA,“ popsal Zaorálek.

Německá strana ve čtvrtek večer ministerstvo informovala, že mezi obětmi útoku je Češka. „Bohužel nám potvrdili, že mezi zabitými je také paní Naďa Čižmárová. Uvádím jméno proto, že jsme se tak dohodli s jejím manželem, on sám to zveřejnil,“ vysvětlil Zaorálek. Zároveň žádal o respektování soukromí rodiny.

Pocházela z jižních Čech



Petr Čižmár o úmrtí své ženy informoval ve čtvrtek večer na Facebooku. „Po třech dnech nejistot a ve velkém zármutku musím všem přátelům a příbuzným oznámit, že se moje manželka Naďa Čižmár stala obětí pondělního teroristického útoku na vánočním trhu v Berlíně,“ napsal na sociální síti.

Žena, která pocházela z jižních Čech, v Německu dlouhodobě žila s manželem. Útok si vyžádal dvanáct mrtvých. Naďa Čižmár je první českou obětí terorismu v Evropě.

„Volal jsem panu Čižmárovi, osobně jsem mu vyjádřil hlubokou účast. Jsme s ním v kontaktu,“ dodal Zaorálek. Ministerstvo prý rodině nabídlo pomoc při převozu těla.

Žádný další Čech zřejmě nezemřel



Zaorálek uvedl, že útoky v Berlíně už s největší pravděpodobností žádnou českou oběť mít nebudou. „V tuto chvíli nejsou identifikovány dvě oběti. Nemáme informaci od žádného českého občana, který by nám řekl, že někoho pohřešuje. Pravděpodobnost, že by to byl český občan, nemohu stoprocentně vyloučit, ale pokládám ji za teoretickou,“ řekl ministr.

Ujistil, že vláda dělá všechno proto, aby se v Česku nepohybovali lidé, kteří by mohli spáchat něco podobného jako v Berlíně. Podotkl, že v tuto chvíli je nejdůležitější najít pachatele útoku. „To je zásadní a absolutně nejdůležitější věc,“ prohlásil. Apeloval také, aby lidé nebyli vystrašení, ale aby měli více obezřetnosti.