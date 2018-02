Měla to být velká sláva. Uznávaný projekt, první svého druhu v Česku, měl ve středu oslavit pět let. Na výroční konferenci byli do Plzně pozváni hosté z ministerstva i zahraničí. Město ale na poslední chvíli akci škrtlo. Podle radního pro bezpečnost Roberta Houdka (ODS) kvůli propuštěnému úředníkovi Pavlu Chalupskému.

„Pan Chalupský nám v úterý poslal dopis, že je vlastníkem ochranné známky a že bychom měli postupovat v souladu se zákonem. Když bychom konferenci udělali, na všech vytištěných materiálech i prezentacích by byl jak název, tak logo. Předpokládám, že by po nás chtěl finanční kompenzaci,“ řekl Právu Houdek. Město už dokonce stáhlo i web projektu.

Vyhozen pro nadbytečnost

Plzeňský magistrát Pavla Chalupského zaměstnal v roce 2009 jako koordinátora bezpečnosti zmíněného projektu. V polovině loňského roku ale úředníka vyhodil pro nadbytečnost. Chalupský se s městem kvůli výpovědi soudí.

Okresní soud v Plzni v září uznal, že propuštění bylo nezákonné. Město se ale odvolalo a verdikt zatím není pravomocný. Ochrannou známku si na sebe Chalupský zaregistroval až letos. Využil toho, že si ji minulé vedení města po vytvoření projektu před pěti lety nezaregistrovalo.

Nebyl spokojený s vývojem projektu



„Nechtěl jsem, aby si ochrannou známku zaregistroval někdo úplně cizí. Také jsem nebyl spokojen, jakým směrem se celý projekt Bezpečné město ubírá,“ řekl Právu Chalupský s tím, že dříve šéfa odboru bezpečnosti a prevence kriminality na nedostatek marně upozorňoval. Středeční konference se podle Chalupského rušit nemusela.

„Stačilo mi zavolat a říct, pojďme se domluvit. To ale nikdo neudělal,“ dodal Chalupský. „Já osobně jsem se panu Chalupskému neozval, protože se z mého pohledu jedná o krádež. Projekt vznikl předtím, než byl pan Chalupský zaměstnancem úřadu, logo vytvořila agentura,“ reagoval Houdek.

„Předpokládám, že se město bude soudit. Zřejmě se bude muset vytvořit nové logo a nový název projektu,“ dodal Houdek. Jinou šanci podle Josefa Dvornáka z Úřadu průmyslového vlastnictví magistrát nemá.

„Město mělo tři měsíce na to, aby se účinně bránilo,“ uvedl Dvornák. Houdek ale tvrdí: „Stačilo vše zadat do internetového vyhledávače a zjistili by, že logo i název Plzeň používá pět let.“