Lukáš Bek, Právo

Vicepremiér a šéf TOP 09 Karel Schwarzenberg vyjádřil v pondělí před novináři porozumění tomu, že jsou lidé nespokojeni. Je třeba si však podle něj přiznat, že v Evropě si Češi žili nad poměry. „Teď na to doplácíme, tak to v životě chodí. Mně je to líto,“ uvedl Schwarzenberg s tím, že se však škrtům nedá vyhnout.

Na dotaz, zda demonstrace může změnit postoj kabinetu, odpověděl: „Vláda se musí prokázat jako pevná.“ Nečasův tým prý musí zvládnout období, kdy „nebude populární, kdy nám budou všichni nadávat“.

Premiér a šéf ODS Petr Nečas bere demonstraci za normální reakci, která Česko řadí ke standardním demokraciím. „To, že někdo demonstruje proti tomu nebo onomu kroku vlády, považuji v demokratické zemi za běžnou věc. Jsme svobodní lidé ve svobodné zemi,“ řekl novinářům.

Zopakoval argument, že snižování objemu platů ještě neznamená, že se každému sníží mzda. „Že se tato věc nelíbí, to považuji také za poměrně přirozené, asi nikdo by tomu netleskal,“ poznamenal Nečas. S podobnými reakcemi na úsporné kroky podle něj mají zkušenosti po celé Evropě.