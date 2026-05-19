V Chile tragicky zahynul český diplomat

Chilský server uvedl, že manželka českého diplomata v pondělí kolem 13:10 tamního času (19:10 SELČ) volala na tísňovou linku. Uvedla, že diplomat vyrazil v pondělí ráno do horské oblasti a že se mu podařilo ji kontaktovat s tím, že je zraněný a má slabý signál.
O několik minut později diplomat sdílel svou přesnou polohu, která odpovídala oblasti Morro Los Azules, nacházející se přibližně jeden kilometr od Cerro Punta Damas v obci San José de Maipo. Manželka ji následně poskytla záchranářům. Tamní policie situaci koordinovala se záchrannými složkami, vzhledem ke složitosti terénu úřady vyslaly na místo i vrtulník, napsal server.
Po několika hodinách pátrání se v 18:56 hodin podařilo záchranným složkám dostat na místo, kde se diplomat nacházel. Záchranáři jej však již nalezli mrtvého, podlehl svým četným zraněním. Evakuace těla proběhla v úterý. Podle chilského serveru T13 diplomat působil na českém velvyslanectví v Chile jako vedoucí administrativy diplomatické mise.