Skandál kolem britské „svatební“ reality show: Byly jsme znásilněné, tvrdí dvě ženy

V pořadu Married at First Sight, který vznikl v Dánsku a jeho britská verze patří k nejpopulárnějším pořadům televizní stanice Channel 4, se berou dva naprosto cizí lidé, kteří se poprvé setkávají až na své svatbě.
Jejich sňatek platí ovšem pouze pro účely show a není právně závazný. Channel 4 pořad propaguje jako „odvážný sociální experiment“. Účastníci nejčastěji uvádějí, že do pořadu jdou s nadějí, že najdou lásku nebo se proslaví, uvádí o pořadu BBC.
První z žen, které tvrdí, že je jejich rádoby manželé během natáčení pořadu znásilnili, uvedla, že znásilnění nenahlásila, protože jí její pseudopartner vyhrožoval. „Říkal, že pokud někomu řeknu, co se stalo, tak zařídí, aby na mě někdo hodil kyselinu,“ vypověděla.
Pro Channel 4 a produkční společnost CPL, která pořad vyrábí, je ovšem mnohem problematičtější vyjádření druhé z žen. Ta znásilnění televizi i produkční společnosti oznámila, ale epizody, ve kterých se objevuje, byly i tak odvysílané.
V prvním případě advokáti CPL uvádějí, že poznámka o útoku kyselinou společnosti nebyla nahlášena jako hrozba a že producenti zakročili hned, když se žena začala cítit v nebezpečí. V druhém případě uvádějí, že žena před vznesením obvinění ze znásilnění sama tvrdila, že s pohlavním stykem souhlasila.
První z obviněných mužů všechna obvinění popírá, zatímco u toho druhého advokáti uvádějí, že některé z detailů výpovědi jeho televizní partnerky jsou nepřesné. Jejich pohlavní styk podle něj začal s ženiným souhlasem, a když z její řeči těla usoudil, že už se sexem nesouhlasí, přestal.