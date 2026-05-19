Hlavní obsah

Skandál kolem britské „svatební“ reality show: Byly jsme znásilněné, tvrdí dvě ženy

Jaromír Moravec

V investigativním pořadu Panorama britské veřejnoprávní televize BBC v pondělí zazněly výpovědi dvou žen, které tvrdí, že byly znásilněné během natáčení populární reality show Married at First Sight UK. Znásilnit je měli muži ztvárňující v pořadu jejich manžely. Další žena uvedla, že byla během natáčení vystavena intimnímu aktu, se kterým nesouhlasila, když do ní její protějšek ejakuloval.

Foto: X.com/PopBase

Účastníci pořadu Married at First Sight UK (ilustrační foto)

Článek

V pořadu Married at First Sight, který vznikl v Dánsku a jeho britská verze patří k nejpopulárnějším pořadům televizní stanice Channel 4, se berou dva naprosto cizí lidé, kteří se poprvé setkávají až na své svatbě.

Jejich sňatek platí ovšem pouze pro účely show a není právně závazný. Channel 4 pořad propaguje jako „odvážný sociální experiment“. Účastníci nejčastěji uvádějí, že do pořadu jdou s nadějí, že najdou lásku nebo se proslaví, uvádí o pořadu BBC.

První z žen, které tvrdí, že je jejich rádoby manželé během natáčení pořadu znásilnili, uvedla, že znásilnění nenahlásila, protože jí její pseudopartner vyhrožoval. „Říkal, že pokud někomu řeknu, co se stalo, tak zařídí, aby na mě někdo hodil kyselinu,“ vypověděla.

Princ William rozprodá pětinu Cornwallského vévodství

Evropa

Pro Channel 4 a produkční společnost CPL, která pořad vyrábí, je ovšem mnohem problematičtější vyjádření druhé z žen. Ta znásilnění televizi i produkční společnosti oznámila, ale epizody, ve kterých se objevuje, byly i tak odvysílané.

V prvním případě advokáti CPL uvádějí, že poznámka o útoku kyselinou společnosti nebyla nahlášena jako hrozba a že producenti zakročili hned, když se žena začala cítit v nebezpečí. V druhém případě uvádějí, že žena před vznesením obvinění ze znásilnění sama tvrdila, že s pohlavním stykem souhlasila.

První z obviněných mužů všechna obvinění popírá, zatímco u toho druhého advokáti uvádějí, že některé z detailů výpovědi jeho televizní partnerky jsou nepřesné. Jejich pohlavní styk podle něj začal s ženiným souhlasem, a když z její řeči těla usoudil, že už se sexem nesouhlasí, přestal.

Související témata:
Velká Británie
Reality show
Znásilnění
BBC

Výběr článků

Načítám