Muž ve Španělsku zastřelil své rodiče a vážně zranil i manželku a děti

Před půlnocí v pondělí v přímořském městě El Ejido nedaleko Almeríy na jihu Španělska 25letý muž zastřelil svého otce i matku, jejichž těla našla policie v autě s otvory po střelách.
Podezřelý muž poté zbraň obrátil proti vlastní manželce, její dceři a vážně zranil také svého teprve sedmiměsíčního syna. Obě děti podle místního webu La Voz de Almería bojují o přežití v nemocnici.
Čtvrtou osobu, 60letého muže marockého původu, vrah zasáhl do hlavy. V úterý dopoledne je podle španělských médií stále v rukou lékařů na operačním sále.
Vrah z místa střelby uprchl, v úterý ráno se však sám vzdal policii, jak připomněl portál el Periódico. Proč se k střelbě uchýlil, není jasné, policisté jeho motiv nyní zjišťují.