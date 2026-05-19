Muž ve Španělsku zastřelil své rodiče a vážně zranil i manželku a děti

Jana Kotrášová

Své rodiče zabil v noci na úterý střelec v jihošpanělském městě El Ejido. Další čtyři osoby, včetně své manželky a dvou dětí, pak vážně zranil. Z místa činu uprchl, později se ale sám udal policii.

Foto: Guardia Civil

Španělská policie. Ilustrační snímek

Před půlnocí v pondělí v přímořském městě El Ejido nedaleko Almeríy na jihu Španělska 25letý muž zastřelil svého otce i matku, jejichž těla našla policie v autě s otvory po střelách.

Podezřelý muž poté zbraň obrátil proti vlastní manželce, její dceři a vážně zranil také svého teprve sedmiměsíčního syna. Obě děti podle místního webu La Voz de Almería bojují o přežití v nemocnici.

Čtvrtou osobu, 60letého muže marockého původu, vrah zasáhl do hlavy. V úterý dopoledne je podle španělských médií stále v rukou lékařů na operačním sále.

Vrah z místa střelby uprchl, v úterý ráno se však sám vzdal policii, jak připomněl portál el Periódico. Proč se k střelbě uchýlil, není jasné, policisté jeho motiv nyní zjišťují.

