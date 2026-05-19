Domeček z karet se zhroutil. Orbánův Fidesz ztratil od dubnových voleb milion voličů

Podle průzkumu agentury Publicus by Tisza získala 55 procent hlasů v rámci jistých voličů a Fidesz jen 17 procent. Ve volbách, které se konaly 12. dubna, získala Tisza 53,18 procenta hlasů a Fidesz 38,61 procenta hlasů.
Magyarově straně dalo ve volbách svůj hlas 3,4 milionu voličů a Orbánově straně 2,5 milionu voličů. Analytik András Pulai deníku Népszava řekl, že čísla aktuálního průzkumu agentury Publicus ukazují, že Fidesz ztratil od voleb téměř polovinu voličů. „Domeček z karet s názvem Fidesz, který držela pohromadě konstrukce alternativní reality, se zhroutil,“ konstatoval Pulai, který označil 73procentní podporu strany Tisza mezi jistými stranickými voliči za bezprecedentní.
Analytik nevyloučil další posílení Magyarovy strany, když poukázal na to, že podle průzkumu vyjádřilo s vývojem po volbách spokojenost 55% dotázaných a optimisticky se v tomto směru vyjádřilo také 31% voličů Fidesz.
Magyara označilo 72procent respondentů za vhodného na post premiéra, když Orbána si dovede představit ve funkci předsedy vlády už jen 27procent dotázaných. 69% účastníků průzkumu označilo Orbána za neschopného, a to samé si myslí o Magyarovi 21 procent dotázaných.
Dvaasedmdesát procent respondentů očekává, že v Maďarsku dojde pod novou vládou k pozitivním změnám a jen šestnáct procent dotázaných se domnívá, že věci půjdou negativním směrem.